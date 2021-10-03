離岸風電訓練大突破！國海院辦離岸風電海上作業職能課程

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國家海洋研究院院長邱永芳表示，台灣海域作業環境複雜，為給予國內海上作業人員與離岸風電從業人員更安全的海洋作業環境，培育從業人員成為具備離岸風電安全知識與技能的專業人員，縮短學訓用落差並達到學訓用合一，該院依據職能導向課程品質認證的步驟來進行課程設計，過程中除有國內知名職能專家的協助外，亦邀請勞動部職業安全衛生署、財團法人安全衛生技術中心、台灣國際造船公司、西門子歌美颯離岸風力再生能源公司、沃旭能源公司、哥本哈根風能開發公司，以及興達海洋基礎公司等專家代表共同討論，依本土化的需求建置出離岸風電作業「危害鑑別、風險評估和控制」職能課程，並根據模型中的行為指標、知識與技能等職能內涵，設立教學目標、設計評量方法與工具，並辦理課程與學習評量等。
邱永芳指出，再生能源兼顧能源安全、環境永續及綠色經濟，已成為顯學，而國內離岸風電正蓬勃發展，但我國目前仍缺乏離岸風電在地的證照制度，海洋專業人力培訓和證照制度是落實在地化急需建置的工作，因此，該院乃首度開辦離岸風電海上作業安全職能課程。
離岸風電作業「危害鑑別、風險評估和控制」職能課程，包含離岸風電作業工序與相關法規、離岸風電作業現場潛在危害調查技巧和風險評估資訊、危害鑑別和風險評估工具、實施危害鑑別與風險評估，以及危害鑑別與風險評估文件化，有來自各縣市政府勞工局主管，以及世紀離岸風電公司、台塑重工公司、台灣海洋重工公司、台灣世曦工程顧問公司、東方風能公司等與離岸風電產業相關的專業人員與會。
此次課程邀請5位具豐富實務經驗的業界專家擔任講師，帶領學員習得離岸風電相關法規準則、界定危害鑑別與風險評估的性質與範圍、具備危害鑑別與風險評估結果的文件撰寫能力，以及瞭解如何蒐集可能潛在危害與風險評估相關資訊與分析離岸風電作業工序，並可以實質運用潛在危害調查技巧與離岸風電作業場所危害鑑別技術等。