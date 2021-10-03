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學霸女神 「惹火駕馭」旋轉木馬　10秒影片電暈一票粉絲

▲學霸女神邵岱兒「惹火駕馭」旋轉木馬。（圖／邵岱兒IG）
▲學霸女神邵岱兒「惹火駕馭」旋轉木馬。（圖／邵岱兒IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-10-03 17:51:26

藝人邵岱兒過去在《綜藝玩很大》、《愛玩客》等外景節目走紅，除了擁有外貌亮眼之外，還是加拿大英屬哥倫比亞大學金融系畢業的高材生，是大家心目中的「學霸女神」。邵岱兒日前與家人前往遊樂園遊玩，她身穿低胸洋裝玩旋轉木馬，短短10秒的影片，瞬間電暈一票粉絲。

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▲▼邵岱兒被封為學霸女神。（圖／邵岱兒IG）
▲▼邵岱兒被封為學霸女神。（圖／邵岱兒IG）
▲▼邵岱兒被封為學霸女神。（圖／邵岱兒IG）
只見邵岱兒穿上白色洋裝騎乘旋轉木馬，胸前開U的設計不僅出賣事業線，白嫩飽滿的雙峰也難以忽視，還不時對著鏡頭撩髮、拋媚眼，雙手緊抓安全桿，畫面實在誘人。邵岱兒在文中向大家問好：「大家午安，很多照片都是從影片截圖來的，用影片人人都能當攝影師，大家可以試試。」透露自己因為身旁除了爸爸之外，沒有其他人，才能放心脫下口罩：「暫時把口罩拿下來10秒，馬上戴回去了喔！」

▲邵岱兒胸前開U的設計出賣事業線。（圖／邵岱兒IG）
▲邵岱兒胸前開U的設計出賣事業線。（圖／邵岱兒IG）
粉絲們看到邵岱兒性感駕馭旋轉木馬的影片後，直接被電暈：「好喜歡妳的笑容」、「我不記得旋轉木馬有這麼暈」、「很會放電」、「根本是仙女」。事實上，邵岱兒開創服飾品牌當起老闆娘，並親自上陣擔任模特兒，IG總是充斥著清涼照，頂著高學歷的她不僅頗有生意頭腦，私下也集多種才藝於一身，工作之餘還喜愛看電影和下廚，更擁有西餐烹飪丙級執照。

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