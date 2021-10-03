「口譯哥」趙怡翔參戰　宣布投入2022選北市議員

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趙怡翔說，我雖然在台北出生，但直到21歲才真的認識這座城市，當年我大學畢業回國，擔任英文報記者，發現台北市是一座安全、便利及具有人文特色的城市，而從那年起，自己找到屬於自己的家。
趙怡翔認為，但家不代表它完美，經常會看到車輛亂停人行道，逼迫行人必須走上馬路繞道而行，自己也感嘆台北市的房價與租金，簡直超乎一般上班族的財力範圍，使許多人成為無殼蝸牛，還有都市更新的速度過慢，導致城市許多角落未獲得完善規劃，這些問題皆長存，而台北似乎也缺乏了改革的動力。
趙怡翔表示，想像自己能帶來改變，這是自己加入政治的初衷，但改變並不容易，過去幾年來，積極投入國際關係這條路，從基層研究員做起，嗣後在民進黨部擔任國際事務主管及智庫諮詢委員，在蔡總統當選後，我除了主持她當晚的國際記者會及就職典禮，更有幸到公部門服務，在國安會、總統府及外交部繼續處理外交議題，而最後一個職位在華府，推動台美的合作與交流。
趙怡翔說，這些經驗讓自己更清楚世界如何看待台灣，以及我們該如何看待世界；也瞭解台灣在國際社會上扮演不可或缺的角色，在對岸壓力下的蓬勃發展，啟發了更多國家發現自己也能抵抗威權主義，我們的民主成就照亮亞洲，成為許多社會嚮往的方向，我們捍衛這些價值的決心，是維護區域和平的重要前提。
趙怡翔表示，在未來，希望將過去的歷練投入台北的發展，將國際視野帶入城市議題，自己最重視的就是選舉一定要帶來遠景，我認為這是每一位參政者的基本條件。
趙怡翔說，接下來，將闡述對都市發展的期待，期待營造一個雙語環境、支持青年創業，到參考國際最佳範例，加快都市更新，確保市民能享有更高品質的居住環境，個人也很關心道路安全，希望能夠優化道路設計，帶來對行人更友善的用路環境。
趙怡翔表示，市議員的職掌有限，但對他而言，市議員是一個可以號召社會力的角色，而透過這個力量實現我們所期盼看到的改變，我們一定要找回改革的動力。
最後，趙怡翔說，自己要感謝台北，在大學畢業當年拉了兩件皮箱回到一個陌生的環境裡，這座城市培育了自己並給予發展的空間，在未來希望能盡所能回歸自己的家，與大家共同促使台北的進步與發展，自己會努力爭取大家的支持。