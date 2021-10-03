債務危機延燒！恆大汽車啟動「半薪輪休」 員工急投履歷
中國恆大集團債務危機延燒，旗下子公司恆大汽車也難逃一劫，不僅股價一路向下，如今更傳出為了節省營運成本，恆大汽車員工在「十一」假期之後，將啟動帶薪輪休，甚至有部門被通知放假到10月底。辦公室裡人心惶惶，有不少人也已經開始投履歷找工作。
要聞國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-10-03 18:33:10｜2021-10-03 18:33:24
綜合中媒報導，受到母公司財務問題拖累，恆大汽車股價今年以來已重挫超過90%，財務狀況持續惡化，傳出恆大汽車已經通知多個部門員工，在「十一」假期後繼續休假至十月底，其中包括恆馳5、恆馳6兩款車無關的研發人員以及上海和廣州南沙製造基地的大部分生產人員，都將參與此次輪休。
報導指出，儘管恆大汽車通知員工是「帶薪」休假，但多名員工透露，與恆大簽的勞動合同，薪資結構由底薪加績效構成，在每個月的5日、20日各發一半。因此，這次的「帶薪」休假按照最低發放標準，實際上是發放「半薪」。此外，有一名恆大汽車的上海員工表示，現在辦公室裡頭人心惶惶，大家都在投履歷另尋生路。
報導提到，恆大汽車今年上半年原本有6個車型項目在同步開發，但不久前停止了其他專案，只剩下恆馳5、恆馳6。原本計畫用來生產這兩款車的廣州以及上海工廠，目前已經停止投產準備。一部分負責生產的外包工程人員已經被遣散。債務危機持續衝擊恆大汽車的運作，讓恆馳系列新車款能否順利亮相也成為未知數。
恆大汽車今年股價已經重挫超過90%，在過去幾天，恆大汽車股價波動較大，30日收在3.02港元，跌幅9.85%。