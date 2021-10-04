澎恰恰欠債下海《魷魚遊戲》！高EQ網全震驚：電話真能打
資深藝人澎恰恰日前爆出欠債2.4億，宣告破產，消息震驚各界，而在近日南韓影集《魷魚遊戲》正夯，故事講述一群在現實生活中欠債的人，被受邀參與一場獎金遊戲，網友便惡搞P圖，合成澎恰恰成為參賽者，在網上瘋傳。沒想到，澎恰恰於（3）日晚間，在臉書貼出自己真的「預計參賽」的畫面，引發不少人朝聖。
編輯中心/綜合報導
2021-10-04 06:48:15
澎恰恰3日晚間在臉書上傳一支台版《魷魚遊戲》的片段，影片中，澎恰恰一臉沮喪的坐在捷運車廂內，突然被身穿西裝的藝人大飛詢問「先生，可以跟您借點時間，玩個遊戲嗎？如果你跟我玩打畫片的遊戲，贏了就給你一萬塊現金，相反的，如果您輸我了，你就要給我一萬塊現金」。
而澎恰恰眼見特務員皮箱中滿滿的千元鈔票，立刻答應，結果過程中不斷輸了遊戲，瘋狂被打巴掌折抵一萬元的輸款，在最後，終於贏了一場獲得一萬塊，特務員大飛也拿出名片表示「像這樣的遊戲，你多玩幾天，就能解決你現在的困擾，沒多少空位喔！」經典的將韓劇《魷魚遊戲》重現，場面相當爆笑。
影片曝光後，在YT以及臉書都引起廣大討論「這是我看過最符合人設的Cover，屌炸，尊敬澎哥」、「澎哥太牛啦！加油啊！」、「這個真的超猛，我跪了」、「respect澎哥自嘲是幽默的最高境界」、「澎哥加油！很尊敬你的自嘲幽默」、「澎恰恰真的太屌了＝＝史上最還原，自嘲最高境界」。
而也有不少網友意外發現，特務員大飛給的名片背後電話竟然也是真的，為台北市兒童新樂園廣場租用的電話，讓澎哥也親自回應「千萬不要再打電話，因為最後一個名額我已經報名了，我正在等通知」幽默風趣的回應，笑翻不少網友。（編輯：張嘉哲）