龍龍淚崩喊老K霸凌！網愣：早就自爆　18秒尷尬證據流出

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只見流出的影片中，為當時在「吐槽大會—呱吉無法擋」的火烤大會中，龍龍雖然未出演，但也在現場，拿起麥克風表示「大家好我是龍龍，我今天讓大家猜有沒有聽到龍龍這兩個字，為什麼，因為一直有人覺得我的名字跟他重疊了，所以大家會搞混，那個人是誰，那個人就是我前男友賀瓏！」此話一出，引發台上喜劇演員及觀眾歡聲雷動。
短短17秒影片曝光後，引發網友熱烈討論「所以老K的段子有比他這個自爆更直接嗎？」、「太尷尬了吧，原來自己自爆過」、「怪的本質是脫口秀本身就是調侃極致，你自爆過又不准人家講，才會覺得怪吧」、「老K錯在講話難聽跟脫稿演出，讓博恩難做人公司形象受損，龍龍矛盾在邊說不希望提起，結果又自己愛提」、「到底在演什麼八點檔，喜劇講到變八點檔」。
事實上，老K也在日前公開那段被剪掉所謂「不能說的笑話」，內容大約是「講到龍龍，你們有發現台上少了誰？為什麼薩泰爾派我出來，而不是其他人？沒錯，因為有個人、有個孬種，不敢出現，在那邊躲，喬瑟夫就是在說你，大家別以為不可能，龍龍都可以為消費客家人交客家男友，他寫原住民段子有什麼嗎？」表示自己並沒有提到賀瓏，更坦言「不願對龍龍道歉」，還暗諷對方是「喜劇圈一直無法好好發展的一顆毒瘤」。（編輯：張嘉哲）