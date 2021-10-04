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潘朵拉文件踢爆多國政要　以離岸公司洗錢、避稅、藏資產

▲國際調查記者聯盟 (ICIJ)本月3日公布「潘朵拉文件」，全球多國都有政要或領導人，被控在海外隱匿資產。（圖／翻攝自衛報）
▲國際調查記者聯盟 (ICIJ)本月3日公布「潘朵拉文件」，全球多國都有政要或領導人，被控在海外隱匿資產。（圖／翻攝自衛報）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-10-04 07:29:00｜2021-10-04 07:30:29

國際調查記者聯盟 (ICIJ)本月3日公布一份「潘朵拉文件」(Pandora Papers)，內容涵括近1200萬份秘密文件和檔案，揭露多國領袖、政要和名人，如何以離岸公司隱藏資產，部分名單上的人士面臨貪腐、洗錢及避稅的調查及指控。

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綜合《英國廣播公司》(BBC)、《衛報》(The Guardian)等外媒報導，「潘朵拉文件」是由來自117個國家、600多名記者共同合作，提出的調查報告，內容涉及91個國家，約35位現任和前任領導人，以及300多名公職人員，包括約旦國王阿布杜拉二世(Abdullah II)、英國前首相布萊爾(Tony Blair)、俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)、香港2任前特首董建華及梁振英、亞塞拜然總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)家族、肯亞總統甘耶達(Uhuru Kenyatta)、巴基斯坦總理伊姆蘭汗(Imran Khan)的核心內閣成員等。

據ICIJ表示，「潘朵拉文件」披露從全球14家離岸公司註冊代理人及顧問公司，所取得大約1190萬份的文件，顯示他們協助客戶設立及管理離岸公司，以隱藏資金和資產所有權。離岸公司通常會開設於被稱為「避稅天堂」的國家或地區，如開曼群島、英屬維京群島等英國海外領土，以及瑞士和新加坡等國家。

報導指出，約旦國王透過境外公司與避稅天堂構成的網絡，打造遍及英美，價值達7000萬英鎊的房地產帝國；英國前首相布萊爾與妻子在購買倫敦辦公室時，如何「節省」了31萬2000英鎊的印花稅；捷克總理巴比斯(Andrej Babis)也被踢爆，並未申報一家境外投資公司，該公司曾購買位於法國南部，價值高達2200萬美元的酒莊。

報導並引述約旦國王的律師聲明，指國王所有房地產都屬於個人資產購置，而且知名人物以隱私與安全為由，經由境外公司購買房地產，是很常見的作法。

ICIJ過去曾報導一系列大規模財務金融文件外洩事件，如2016年的「巴拿馬文件」(Panama Papers)、2017年的「天堂文件」(Paradise Papers)、2020年的美國金融犯罪執法網路(FinCEN)外洩密件等。

ICIJ成員之一的席爾(Fergus Shiel)表示，調查揭露的事實規模前所未見，這表明離岸公司可以提供哪些幫助，讓達官顯貴們使用空殼公司來持有奢侈品，如財產和遊艇，以及匿名的銀行賬戶，並批評有些政要以犧牲公民的利益為代價，來為自己的家族和親信中飽私囊。ICIJ認為相關調查有如開啟潘朵拉的盒子，因此將報告稱為「潘朵拉文件」。

雖然在海外擁有資產，或利用離岸公司進行跨國業務，並不都是違法的，有時可能還出於安全考量等正當理由，但這類文件的曝光，對於公開反對貪污，或提倡緊縮政策的領導人來說卻相當尷尬；事實亦證明，避稅天堂提供的保密性，對逃稅者、欺詐者和洗錢者具有非凡的吸引。

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