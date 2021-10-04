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5縣市高溫警訊！專家：週四開始迎風面水氣增

▲天氣晴朗，氣象局針對5縣市發布高溫警訊，包含桃園市、新竹縣、南投縣、台南市、金門縣，最高溫可達36度。（圖／NOWnews資料照片）
▲天氣晴朗，氣象局針對5縣市發布高溫警訊，包含桃園市、新竹縣、南投縣、台南市、金門縣，最高溫可達36度。（圖／NOWnews資料照片）

記者孫唯容/綜合報導

2021-10-04 08:06:30

中央氣象局指出，今（4）日太平洋高壓勢力仍強，臺灣附近為偏東風，迎風面的東半部地區、基隆北海岸及恆春半島水氣略增，有局部短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。

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天氣晴朗，氣象局針對5縣市發布高溫警訊，包含桃園市、新竹縣、南投縣、台南市、金門縣，最高溫可達36度，提醒民眾減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬。

根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，最新(3日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬下週（10）日20時預測圖顯示，南海及菲律賓東方海面皆有熱帶擾動；各國模式亦有類似模擬，但位置、強度差異甚大，對台灣帶來不同程度的影響。

吳德榮說，歐洲系集模式50次的模擬路徑顯示，熱帶擾動穿過菲律賓、進入南海，與台灣相對距離或近或遠，有很大的差異；因此，無論各國模式或系集模式皆顯示，目前模擬的「國慶日」天氣，「不確定性」很大，應繼續觀察模式的調整。

吳德榮說，今晨東北角有微量降雨，其他各地尚無降雨，根據最新(3日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至週三（4至6日）偏東風帶來水氣，迎風面北海岸、東半部偶有局部短暫雨；背風面西半部晴朗，高溫微降、白天仍偏熱；今日各地氣溫：北部23至35度，中部23至35度；南部23至35度，東部21至33度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週四至週六（7至9日）因南方有「熱帶擾動」發展，偏東風挾帶更多水氣，迎風面北部，東半部的降雨與日俱增，背風面西半部雲量稍增、午後中南部近山區有局部降雨的機率；「國慶日」水氣減少，天氣略見好轉，東側偶雨、西側晴，但各國模式模擬並不一致，且都在調整中，尚需持續觀察。

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