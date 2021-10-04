斯里蘭卡外匯告急、背數十億美元鉅債　中國援助與否引議

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報導指出，斯里蘭卡的經濟受到大流行引起的封鎖和限制重創，而新冠疫情發生的時機點，又恰逢斯里蘭卡重要的旅遊業，剛從2019年復活節恐攻中開始恢復，隨著旅遊業收入再次暴跌，加上一連串財政措施失誤，斯里蘭卡去年經濟萎縮了3.6%，呈現嚴重衰退。
此外，斯里蘭卡政府近年大力推動有機農業，嚴格限制使用化學肥料，禁止化學肥料進口，除了茶葉的生產成本暴增，產量也將大幅銳減，這對以產茶聞名全球的斯里蘭卡來說，無疑是經濟上的一記重擊。
多數的觀察人士認為，IMF的援助涉及嚴格的財務條款，對於斯里蘭卡的強人總統戈塔巴雅·拉賈帕克薩(Gotabaya Rajapaksa)來說是一種恥辱；如果斯里蘭卡不向IMF求援，那麼中國是唯一有財力提供其所需規模幫助的國家，特別中國身兼斯里蘭卡主要的外國投資者和最大債權人，持有斯里蘭卡15%外債。
有印度外交官透露，儘管新德里擔心北京會藉機拓展勢力，但印度並沒有足夠的財力，幫助斯里蘭卡解決種種問題，與斯里蘭卡需要的幫助相比，印度能提供的僅僅是滄海一粟。
不過也有分析人士指出，他們懷疑北京是否希望長期繼續援助可倫坡，而若中國這樣做，將尋求什麼回報。斯里蘭卡在2018年因為無力償還債務，將漢班托塔港口(Hambantota port)租借給中國99年，加劇了印度對該港口可能成為中國海軍前哨的擔憂；為了抗衡中國在印度洋的影響力，上月底印度阿達尼集團（Adani)才簽署了一份價值7億美元的合約，要在斯里蘭卡建造一個戰略性的深水港口碼頭。
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