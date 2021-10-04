Tag人物／清大視障鋼琴手　用生命演奏鼓舞人心

我是廣告 請繼續往下閱讀
在得知自己罹患眼疾時，承澐還來不及思考自己未來的人生，他的視力卻在短短半年內退化到趨近於零，在發病之後學業上承澐開始學習使用盲用電腦和點字，汲汲營營要跟上同學的進度，生活中過馬路、搭公車這些習以為常的過程，承澐都要重新體驗一次，找到那條屬於自己的道路。
承澐走在路上跟一般人沒有異樣，你很難察覺到他是需要幫忙的視障人士，承澐從不使用白手杖，「因為這樣就不帥了！」他輕鬆的語調背後是無數次的跌倒，數不清的練習，一而再、再而三的跟撞到的路人道歉，或許承澐可以說的雲淡風輕，但聽到的人心裡敬佩感油然而生，因為我們都知到這不是一件容易的事情。
當上帝關上一扇窗 意外開啟絕對音感
七歲開始，承澐就開始學鋼琴，在發病後他一度懷疑自己，在看不見琴鍵的狀況下，是否還能夠繼續彈琴，一次高中的才藝表演，承澐鼓起勇氣上台，原本對表演沒有任何期待的他，居然在結束時接受到同學們如雷的掌聲，這是他第一次了解，原來音樂可以帶給他很不一樣的生命體驗，重拾琴鍵的承澐不能再依靠視覺去看樂譜，他只能用聽的、用摸的去記住聲音與位置，沒想到承澐對音階的敏銳度，被音樂老師判斷有「絕對音感」的天賦。
在鋼琴演奏下找回自信與能量的承澐開始音樂創作，為了將音樂創作可以傳遞出去，他有了出專輯的想法，承澐一手包辦聯絡唱片公司、拍攝音樂錄影帶等事宜，更主動聯繫病友的攝影師爸爸來幫他拍照，找學弟設計專輯海報，他的行動力就如同他琴鍵上敲出的每一個音符，強而有力、不卑不坑，光是聽見他的樂曲你也就不難想像為何他會有如此強大的行動力。
一個人的旅程 開啟自我對話
上了大學的承澐，來到了人才濟濟的清華大學，受到許多同儕的影響決定要跨出生活的舒適圈，他選擇一個人搭便車環島、一個人到外縣市打工換宿，他不避諱自己眼睛的不便，在寫給民宿老闆的信件中，他還附上一張自己視力的示意圖，民宿老闆的回信是邀請承澐一起前往玩音樂，承澐問了前前後後10個人才到達民宿，在打工換宿期間，承澐遇見了來自世界各地的人，旅途中的挫折、過程給他許多與自己對話的時間與空間，因此他對生命有了更多的想法，除了在2019年出了他個人創作專輯、也創立了個人的社群頻道，在2021年他出版了個人故事繪本《從音符看見自己》，他所完成的每個挑戰不只是對自己的願望實現，更影響了社會中每個也在努力與命運搏鬥的人。
把疾病當成知心朋友 不好相處卻共同成長
「它（這個疾病）的確給我造成很多大挑戰」、「很多時候會有點機車」，如果「雷伯氏遺傳性視神經萎縮症」這個疾病具象化，承澐最想跟他說的是一句「謝謝」，即使因為這個疾病承澐需要忍受比一般人更多的風風雨雨，卻也完成了許多對一般人來說，想都沒想過的事情，這段精彩的人生旅程未完待續。
●吳承澐小檔案
·年齡：21歲
·學業：清華大學教育學院大四生
·獲獎：
2016全國視障音樂大賽特別獎
2017罕見疾病基金會傑出才藝獎
·作品：
2019年12月4日發行首張個人創作鋼琴專輯《心的樂章》
2021年 7月1日出版個人故事繪本《從音符看見自己》
·個人平台：
臉書粉絲專頁「吳承澐Charlie Wu」
YouTube頻道「吳承澐Charlie Wu」
《NOWnews今日新聞》，推出專題企畫《#Tag人物》，不用過多的視覺包裝，更沒有花俏的特效動畫，我們希望最真實呈現人物主角的生命故事。衡量成功人生的指標，從來不該是世俗眼裡的單一標準，夢想有千百種可能。讓我們用不同的視角，看見追夢的勇氣和堅持。