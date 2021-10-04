Tag人物／清大視障鋼琴手　用生命演奏鼓舞人心

「那種感覺就很像，帶著眼鏡吃著熱呼呼的湯麵」，或許普通人的熱氣可以霎時間煙消雲散，但承澐眼前的白霧卻從此如影隨形的跟著他，目前就讀清華大學四年級的吳承澐原本可能會是一位平凡的大學生，但在國三的暑假發現自己罹患一個無法治癒的遺傳性疾病「雷伯氏遺傳性視神經萎縮症」，在失去視力的情況下，承澐不曾向命運低頭，他和正常人一樣去環島、打工換宿，更完成自己的夢想舉辦鋼琴演奏會、出版自己的專輯與人生繪本，他跑了 50 多場的演講，這些都是他為自己彈奏最精彩的生命樂章。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 生活中過馬路、搭公車這些習以為常的過程，承澐都要重新體驗一次，找到那條屬於自己的道路。 （圖／記者詹皓帆拍攝）

視力逐漸模糊衰弱 生活一切重新適應

在得知自己罹患眼疾時，承澐還來不及思考自己未來的人生，他的視力卻在短短半年內退化到趨近於零，在發病之後學業上承澐開始學習使用盲用電腦和點字，汲汲營營要跟上同學的進度，生活中過馬路、搭公車這些習以為常的過程，承澐都要重新體驗一次，找到那條屬於自己的道路。

承澐走在路上跟一般人沒有異樣，你很難察覺到他是需要幫忙的視障人士，承澐從不使用白手杖，「因為這樣就不帥了！」他輕鬆的語調背後是無數次的跌倒，數不清的練習，一而再、再而三的跟撞到的路人道歉，或許承澐可以說的雲淡風輕，但聽到的人心裡敬佩感油然而生，因為我們都知到這不是一件容易的事情。

當上帝關上一扇窗 意外開啟絕對音感

七歲開始，承澐就開始學鋼琴，在發病後他一度懷疑自己，在看不見琴鍵的狀況下，是否還能夠繼續彈琴，一次高中的才藝表演，承澐鼓起勇氣上台，原本對表演沒有任何期待的他，居然在結束時接受到同學們如雷的掌聲，這是他第一次了解，原來音樂可以帶給他很不一樣的生命體驗，重拾琴鍵的承澐不能再依靠視覺去看樂譜，他只能用聽的、用摸的去記住聲音與位置，沒想到承澐對音階的敏銳度，被音樂老師判斷有「絕對音感」的天賦。

▲ 在發病後承澐一度懷疑自己，在看不見琴鍵的狀況下，是否還能夠繼續彈琴？ （圖／記者詹皓帆拍攝）

在鋼琴演奏下找回自信與能量的承澐開始音樂創作，為了將音樂創作可以傳遞出去，他有了出專輯的想法，承澐一手包辦聯絡唱片公司、拍攝音樂錄影帶等事宜，更主動聯繫病 友的攝影師爸爸來幫他拍照，找學弟設計專輯海報，他的行動力就如同他琴鍵上敲出的每一個音符，強而有力、不卑不坑，光是聽見他的樂曲你也就不難想像為何他會有如此強大的行動力。

一個人的旅程 開啟自我對話

上了大學的承澐，來到了人才濟濟的清華大學，受到許多同儕的影響決定要跨出生活的舒適圈，他選擇一個人搭便車環島、一個人到外縣市打工換宿，他不避諱自己眼睛的不便，在寫給民宿老闆的信件中，他還附上一張自己視力的示意圖，民宿老闆的回信是邀請承澐一起前往玩音樂，承澐問了前前後後 10 個人才到達民宿，在打工換宿期間，承澐遇見了來自世界各地的人，旅途中的挫折、過程給他許多與自己對話的時間與空間，因此他對生命有了更多的想法，除了在 2019 年出了他個人創作專輯、也創立了個人的社群頻道，在 2021 年他出版了個人故事繪本《從音符看見自己》，他所完成的每個挑戰不只是對自己的願望實現，更影響了社會中每個也在努力與命運搏鬥的人。

▲ 在 2021 年承澐出版了個人故事繪本《從音符看見自己》。 （圖／記者詹皓帆拍攝）

把疾病當成知心朋友 不好相處卻共同成長

「它（這個疾病）的確給我造成很多大挑戰」、「很多時候會有點機車」， 如果「雷伯氏遺傳性視神經萎縮症」這個疾病具象化，承澐最想跟他說的是一句「謝謝」，即使因為這個疾病承澐需要忍受比一般人更多的風風雨雨，卻也完成了許多對一般人來說，想都沒想過的事情，這段精彩的人生旅程未完待續。

●吳承澐小檔案

·年齡： 21 歲

·學業：清華大學教育學院大四生

·獲獎：

2016 全國視障音樂大賽特別獎

2017 罕見疾病基金會傑出才藝獎

·作品：

2019 年 12 月 4 日發行首張個人創作鋼琴專輯《心的樂章》

2021 年 7 月 1 日出版個人故事繪本《從音符看見自己》

·個人平台：

臉書粉絲專頁「吳承澐 Charlie Wu 」

YouTube 頻道「吳承澐 Charlie Wu 」