《魷魚遊戲》太夯掀起模仿潮　這些大哥們都下海了

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吳宗憲日前在節目《綜藝玩很大》關卡中扮起《魷魚遊戲》第一個遊戲的「鬼娃娃」，還模仿她轉身動作，令人毛骨悚然，吳宗憲戴上假髮、畫起兩顆大腮紅，逗趣的裝扮，讓網友哈哈大笑，「笑到停不下來」、「哪裡買的橘色背心裙」、「憲哥 這真的讓人笑岔氣了！」、「怎麼好像看到紙紮人」。
而澎恰恰現實中負債上億，他也搭上《魷魚遊戲》潮流，和大飛拍影片自嘲「台版魷魚遊戲，我該參加嗎？」影片發出不到一天引來上萬網友朝聖，紛紛留言討論，「這翻版超成功，澎哥的部分」、「打澎哥…大飛手不抖嗎」、「好敬佩澎哥，沒有被嘲諷而生氣的高EQ，反而拍片寵粉，圈粉圈粉了」。而影片中的電話是正是臺北兒童新樂園的場地租用電話，澎恰恰也勸網友千萬不要打電話，並幽默回覆，「因為最後一個名額我已經報名了，我在等通知！」
除此之外，胡瓜的女兒小禎也在臉書PO出網友惡搞爸爸的照片，只見背景是參加頒獎典禮，服裝也是正式的西裝，原本胡瓜張開雙手的姿勢，被網友P圖成《魷魚遊戲》劇中在車站玩遊戲的道具，小禎忍不住轉發照片笑說：「台灣也有人會發魷魚遊戲給你，正港客家小炒關主～嗯嗯～下面一位～」網友也跟著回覆，「瓜哥一直走在流行尖端」、「玩瓜哥的有錢拿，沒生命問題」、「下一位到了沒」。（編輯：薛羽彤）