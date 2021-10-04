「數位五倍券」造成弱勢不便　王美花承諾可解除綁定

有立委接獲中低收入戶民眾反映，綁定數位五倍券後發現，必須先消費，才能回饋，造成弱勢不便。對此，經濟部長王美花（4）日表示，針對中低收入戶有這樣的困擾，可以解除綁定，民眾致電1988會有專人服務。
記者孫唯容/綜合報導
2021-10-04 10:10:00｜2021-10-04 10:23:01
經濟部說明，民眾選擇數位五倍券，得就行動支付、電子票證、信用卡擇一綁定使用，每種數位工具皆有不同使用及回饋方式，信用卡在信用額度內即可消費使用，消費金額於次月帳單直接回饋扣抵；在電子票證或行動支付方面，若民眾以金融帳戶扣款，票卡須先儲值或帳戶須先存有款項，始得於所儲值或存款金額內消費，再依消費金額領取回饋。
王美花說，數位五倍券確實會有先消費再回饋的使用方式，針對中低收入戶有這樣的困擾，可以解除綁定，有困擾的民眾可以致電1988，會有專人服務。
針對如何認定中低收民眾？王美花表示，衛福部有完整資料，因此中低收入戶的認定會與衛福部串接。
五倍券數位榜定逼近400萬人使用，目前可以好食券剩下4萬多的名額，日前經濟部也承諾將會有加碼優惠；對此，王美花表示，目前有在做跨部會的討論，目前比較確定的是國旅的部分，因為申請抽籤的超過一千萬人，國旅觀光也是這次疫情的重災區，這一次相關經費也來支援國旅的部分，讓更多人可以享受國旅的優惠。
至於好食券部分，王美花說，會再討論看看其他方式，發放之前有其他相關方案會再跟大家說明。