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衛福部追加紓困預算294億元　陳時中花在哪一次看

▲衛福部長陳時中今（4）日上午赴立法院財政委員會進行「紓困振興特別預算第四次追加預算案」專案報告併備詢。（圖／翻攝自立法院直播）
▲衛福部長陳時中今（4）日上午赴立法院財政委員會進行「紓困振興特別預算第四次追加預算案」專案報告併備詢。（圖／翻攝自立法院直播）

記者黃仁杰／台北報導

2021-10-04 10:17:59｜2021-10-04 10:20:54

新冠肺炎疫情持續嚴峻，不管是防疫還是紓困，除了專業外都是「錢」的問題。衛福部長陳時中今（4）日上午赴立法院財政委員會進行「紓困振興特別預算第四次追加預算案」專案報告併備詢，陳時中表示，此次追加共編列294.1億元，分為防治經費的187.6億元與紓困經費的106.5億元。

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紓困振興特別預算第四次追加預算，總共編列294.1億元，分為防治經費與紓困經費，防治經費有187.6億元，其中包含隔離治療費用11.6億元、防疫諮詢專線與設置篩檢站與提升檢疫量能共140.3億元、辦理藥品採購4.6億元、辦理疫苗施打經費31.1億元，

紓困部分追加了106.5億，在前三次追加已編列1533.2億元，扣除因應未來疫情變化所需要的統籌經費54億元，其餘1479億元，依規定按期分配執行。截至9月30日，累計分配數為1236.8億元，累計執行數1022.6億元，占預算數的66.7%、佔累進分配數達82.7％，加計已申請或簽約但尚未付款的數目為317.7億元，則執行1340億元，佔預算比例為87.4%，

而針對近期指揮中心宣布放寬山邊、海邊的口罩政策，陳時中說明，維持社交距離是首要條件，若得以維持，那就可以脫下口罩，「可能在山林健行的時候旁邊沒人，但看到有其他人就要把口罩戴起來，在海邊也是希望上岸後就要把口罩戴起來。」另外，今日上午又有BNT疫苗到貨，陳時中則說：「之後都會陸續有！」

陳時中指出，全球整體疫情仍有非常大的變化，也相當嚴重，病毒變異株陸續出現，傳播力更強，許多國家確診人數創新高，為有效防止疫情擴散，持續強化邊境與社區防堵、提升疫苗接種率、完善鬆綁後的配套等三個面向加強與地方協同合作，全力守護國人健康。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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