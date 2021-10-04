衛福部追加紓困預算294億元　陳時中花在哪一次看

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紓困部分追加了106.5億，在前三次追加已編列1533.2億元，扣除因應未來疫情變化所需要的統籌經費54億元，其餘1479億元，依規定按期分配執行。截至9月30日，累計分配數為1236.8億元，累計執行數1022.6億元，占預算數的66.7%、佔累進分配數達82.7％，加計已申請或簽約但尚未付款的數目為317.7億元，則執行1340億元，佔預算比例為87.4%，
而針對近期指揮中心宣布放寬山邊、海邊的口罩政策，陳時中說明，維持社交距離是首要條件，若得以維持，那就可以脫下口罩，「可能在山林健行的時候旁邊沒人，但看到有其他人就要把口罩戴起來，在海邊也是希望上岸後就要把口罩戴起來。」另外，今日上午又有BNT疫苗到貨，陳時中則說：「之後都會陸續有！」
陳時中指出，全球整體疫情仍有非常大的變化，也相當嚴重，病毒變異株陸續出現，傳播力更強，許多國家確診人數創新高，為有效防止疫情擴散，持續強化邊境與社區防堵、提升疫苗接種率、完善鬆綁後的配套等三個面向加強與地方協同合作，全力守護國人健康。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。