早內定？提早2天公布2323萬中獎消息　廣西福彩中心道歉

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有網友發現，開獎結果本應該9月30日才會公布，但是廣西福彩官網竟然在9月28日這天，將中「一等獎」的消息先行公布出來。
消息一出，立刻遭到外界質疑，難道廣西福彩中心能夠未卜先知，網路上也紛紛出現「獎項早已被內定」的討論。還有網友調侃，「因為員工要放假，所以提前把中獎通知發出去」。
對此，廣西福利彩票發行中心發布聲明，表示高度重視此事，並且第一時間向負責該中心官網運行的北京新浪彩通網絡技術有限公司（以下稱北京新浪彩通）發出調查通知，並且向大眾網友致歉，指出「此次事件發生，給我們敲響了警鐘，我們將從中吸取教訓，認真接受社會監督，加強對服務合作單位的管理，進一步完善相關信息發布審核流程，杜絕類似的事件再次發生。」
北京新浪彩通隨後也發出聲明，表示在第一時間排查問題後，發現存在人為失誤的可能。「目前基本確定，是由於當晚我司值班工作人員在發布稿件時違反操作流程，將發佈時間錯誤操作為9月28日。我司已對相關人員嚴肅處理。」北京新浪彩通表示，將計劃加強官網訊息發布工作，對官網進行24小時巡查，並隨時保持與公眾暢通的渠道，以即時對網友關注的問題做出回應。
目前，該中獎文章的發布時間已經修改成9月30日。