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早內定？提早2天公布2323萬中獎消息　廣西福彩中心道歉

▲中國福彩雙色球第21112期全國共開出了22注，單注獎金約539萬人民幣（約新台幣2321萬元）。（圖／翻攝自中國福彩網）
▲中國福彩雙色球第21112期全國共開出了22注，單注獎金約539萬人民幣（約新台幣2321萬元）。（圖／翻攝自中國福彩網）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-04 10:32:08

每當彩券出現高額獎金，都會有不少人希望能試試手氣，實現一夕致富的夢想。不過近日有中國網友發現，有著高額獎金的中國樂透福彩雙色球原本應該在9月30日公開的得獎消息，廣西福彩官網竟然提前兩天，在9月28日就已經把中「一等獎」的消息公佈出來，讓外界質疑獎項早「內定」。對此，官方急忙解釋，表示是工作人員誤植刊登時間，發出聲明向大眾道歉。

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綜合中媒報導，中國福彩雙色球第21112期9月30日開獎，在中國全境共開出22期，單注獎金約為539萬人民幣（約台幣2323萬元），其中廣西出現一注中獎者，不過廣西的這一注，卻引發了中國網友關注。

有網友發現，開獎結果本應該9月30日才會公布，但是廣西福彩官網竟然在9月28日這天，將中「一等獎」的消息先行公布出來。

▲中國網友發現，「雙色球」開獎結果本應於9月30日公布，廣西該注中獎訊息卻早在9月28日就先行公布。（圖／翻攝自微博）
▲中國網友發現，「雙色球」開獎結果本應於9月30日公布，廣西該注中獎訊息卻早在9月28日就先行公布。（圖／翻攝自微博）
消息一出，立刻遭到外界質疑，難道廣西福彩中心能夠未卜先知，網路上也紛紛出現「獎項早已被內定」的討論。還有網友調侃，「因為員工要放假，所以提前把中獎通知發出去」。

對此，廣西福利彩票發行中心發布聲明，表示高度重視此事，並且第一時間向負責該中心官網運行的北京新浪彩通網絡技術有限公司（以下稱北京新浪彩通）發出調查通知，並且向大眾網友致歉，指出「此次事件發生，給我們敲響了警鐘，我們將從中吸取教訓，認真接受社會監督，加強對服務合作單位的管理，進一步完善相關信息發布審核流程，杜絕類似的事件再次發生。」

北京新浪彩通隨後也發出聲明，表示在第一時間排查問題後，發現存在人為失誤的可能。「目前基本確定，是由於當晚我司值班工作人員在發布稿件時違反操作流程，將發佈時間錯誤操作為9月28日。我司已對相關人員嚴肅處理。」北京新浪彩通表示，將計劃加強官網訊息發布工作，對官網進行24小時巡查，並隨時保持與公眾暢通的渠道，以即時對網友關注的問題做出回應。

目前，該中獎文章的發布時間已經修改成9月30日。

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