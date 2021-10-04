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中國限電恐影響全球！謝金河曝「趨勢」：衝擊不可小看

▲中國東北地區主要限制民生用電，更有學生得點上蠟燭才能進行晚自習。（圖／翻攝自微博）
▲中國東北地區主要限制民生用電，更有學生得點上蠟燭才能進行晚自習。（圖／翻攝自微博）

編輯中心/綜合報導

2021-10-04 10:41:48

近期中國多個省份開始無預警限電，讓不少工廠被迫停工在東北三省甚至連民生用電都出問題。對此，財信傳媒董事長謝金河也指出未來「通膨恐成不可逆的趨勢」。

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謝金河昨（3）日在臉書上提到，中國的拉閘限電已成全球經濟發展的最大變，「從1990年以來，中國提供廉價勞動力，土地及生產要素的特殊利基優勢，很快成為世界工廠，全球工業產品最大生產基地全在中國。這些年，全球都在努力尋找更廉價的生產基地，像東恊各國，印度，甚至巴基斯坦，孟加拉，非洲國家⋯⋯都有製造業努力開闢新的生產基地，但效力及供應鏈的優勢，仍然不及中國，這次停產限電對全球經濟衝擊，恐怕不可小看！」

這次中國的拉閘限電有很多說法，有人說是為了碳中和，也有人認為這是中國的超限戰，更直接有人說是中國人向全世界輸出通膨。全球少了中國這個廉價生產基地，也意味著全球化的時代正式結束，各國會重建生產鏈，全球供應鏈勢必重組，未來工業產品一定不會廉價，通膨將是全球最大公約數。

▲財訊雙周刊社長謝金河。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.09.02）
▲財訊雙周刊社長謝金河。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.09.02）
根據最新的統計數據，中國8月生產者物價(PPI)高達9.5%，消費者物價(CPI)是0.8%，美國8月PPI是8.3%，CPI是5.4%，歐元區只公布8月CPI是3%，9月預告是3.4%，PPI未公布，德國公布8月PPI是1.5%⋯⋯看起來數字沒有低的。但這其中要特別留意的是PPI和CPI的「剪刀差」，也就是PPI減CPI的值，中國達8.7，美國是2.9，這代表了生產者物價上漲，但終端消費無法反應。這次中國限電，一個最敏感指標是動力煤價格上漲，單是8月就大漲57.1%，9月最後一個交易日收盤1393.6人民幣，煤價大漲，電價不能漲，最後是拉閘限電。

但最後謝金河也說，「不管中國限電有沒有陰謀論，這次的限電停產將加速宣告中國世界工廠的角色終結，台商過去深耕中國，受到衝擊會最大，完全把鷄蛋放在中國籃子的，例如台玻，接下來還有共同富裕的課題，從投資的角度來看，未來面對的考驗會最大。而通脹若成未來趨勢，投資的焦點及方向也會有大變化！」（編輯：潘毅）

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