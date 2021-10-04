綜藝人挨轟！他曬金鐘漏網照　黃子佼挺身抱不平

第56屆金鐘獎頒獎典禮2日順利落幕，影視聽中心董事長藍祖蔚隔日PO出在戲劇節目獎項揭曉時，台下綜藝區位置空蕩蕩一片的照片，引發網友熱議「好沒風度」，對此，身為綜藝人的黃子佼也親上火線，為綜藝人抱不平。
娛樂中心/綜合報導
2021-10-04 10:56:05｜2021-10-04 11:05:53
黃子佼以過去表演脫口秀、主持各大典禮的經驗分享，指出綜藝人往往是最配合台上的一群，「我們會一路跟著笑，跟著做反應，跟著叫，跟著音樂搖擺，甚至互動」，而入圍戲劇的演員們總是淡定冷靜的多，他舉例當天「陸姐、可麗姐等入圍影片出來時，我們這區，歡呼最大，咱們沒有分綜藝戲劇，電視人一起同樂關注，也不在意當時是進入圍影片，鏡頭根本不在我們身上，我們依然賣力鼓舞氣氛歡呼著」。
對於綜藝人被拿出單獨檢視討論，黃子佼以金曲獎舉例，「很多音樂人身處自己的盛典，也不一定坐全場啊」，他認為大家有槓龜的心情影響，或是家裡有事或是坐不住，這些都可以理解。
面對底下網友批評，黃子佼也逐一留言回覆，其中有網友說：「好沒風度，還好我也不看綜藝節目」，黃子佼回答：「可以鼓勵佩服馬芳的毅力，但不要直接把綜藝人在典禮現場的帶動，綜藝人製播典禮主持服務表演逗樂戲劇人的貢獻一筆勾銷」，並指出金馬獎，金曲獎，也不是所有電影人音樂人會留到最後，跟是不是綜藝人無直接關係，呼籲大家互相尊重。（編輯：薛羽彤）