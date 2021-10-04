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阮昭雄轉戰立委、趙怡翔參選北市議員　湧言會力挺

▲「口譯哥」趙怡翔宣布將參選2022台北市大安文山區市議員。（圖／記者呂炯昌攝，2021.10.04）
▲「口譯哥」趙怡翔宣布將參選2022台北市大安文山區市議員。（圖／記者呂炯昌攝，2021.10.04）

記者呂炯昌／台北報導

2021-10-04 11:32:27｜2021-10-04 11:42:33

前駐美代表處政治組長、「口譯哥」趙怡翔今（4）日正式宣布參選2022台北市大安文山區市議員；民進黨大安文山區市議員阮昭雄也宣布，不再參與2022年議員連任選舉，將備戰2024年立法委員選舉。趙怡翔的宣佈參選獲得民進黨黨內派系「湧言會」力挺。

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在民進黨立委林楚茵、王定宇陪同下，趙怡翔與阮昭雄在立院舉行參選記者會。趙怡翔表示，從美國返台之後拜會了許多政治前輩、市政議題的專家學者，過程中對台北未來交換意見，他認為參與政治才能改變台北； 他也說明與阮昭雄認識的淵源，2016年他與阮昭雄一同擔任總統候選人蔡英文當選的國際記者會主持人。

趙怡翔表示，媒體說他住內湖區是不對的，他是在大安區出生，現在還住在師大商區附近，對周邊環境非常了解，因此阮昭雄向他介紹選區（大安文山）時，他非常有興趣，大安文山區附近有國際學府、金融重鎮、觀光景點，所以其實是一個台灣的縮影。

趙怡翔細數他在駐美任內成績，他說，駐美期間非常努力推動台美交流，包括41年來美國最高層級閣員訪台、美方改善對台交往準則、甚至是開啟新的台美經濟對話，他認為年輕人參與政治一定要帶來新的願景，要不然沒有意義。未來也會跟阮昭雄勤跑基層，傾聽基層的聲音。

媒體詢問大安文山為艱困選區，如何爭取民眾支持？趙怡翔說，每個選區都有挑戰，不是投入民進黨初選就會在大選就會勝利，過去處理外交，現在處理政治議題，政治與外交都是交朋友，他會勤跑基層爭取支持。

媒體詢問為何趙怡翔從英系支持變成湧言會？阮昭雄表示，民進黨最大好處就是讓年輕人參與政治，不管哪個派系都如此，大家都是志同道合好朋友，相信趙怡翔參選會得到大家祝福。

趙怡翔表示，過去任職都沒有派系找過他，他也沒找過任何派系，「我對派系比較陌生」，過去跟阮昭雄淵源很深，在美國期間對於城市議題有保持聯絡，回台之後也請教過他，加上王定宇與趙天麟都是立院外交國防委員會，所以互動很自然。

▲趙怡翔（中）參選北市大安文山議員、阮昭雄（左）轉戰立委，獲得湧言會大將立委王定宇力挺。（圖／記者呂炯昌攝.2021.10.04）
▲趙怡翔（中）參選北市大安文山議員、阮昭雄（左）轉戰立委，獲得湧言會大將立委王定宇力挺。（圖／記者呂炯昌攝，2021.10.04）

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