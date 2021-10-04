阮昭雄轉戰立委、趙怡翔參選北市議員　湧言會力挺

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趙怡翔表示，媒體說他住內湖區是不對的，他是在大安區出生，現在還住在師大商區附近，對周邊環境非常了解，因此阮昭雄向他介紹選區（大安文山）時，他非常有興趣，大安文山區附近有國際學府、金融重鎮、觀光景點，所以其實是一個台灣的縮影。
趙怡翔細數他在駐美任內成績，他說，駐美期間非常努力推動台美交流，包括41年來美國最高層級閣員訪台、美方改善對台交往準則、甚至是開啟新的台美經濟對話，他認為年輕人參與政治一定要帶來新的願景，要不然沒有意義。未來也會跟阮昭雄勤跑基層，傾聽基層的聲音。
媒體詢問大安文山為艱困選區，如何爭取民眾支持？趙怡翔說，每個選區都有挑戰，不是投入民進黨初選就會在大選就會勝利，過去處理外交，現在處理政治議題，政治與外交都是交朋友，他會勤跑基層爭取支持。
媒體詢問為何趙怡翔從英系支持變成湧言會？阮昭雄表示，民進黨最大好處就是讓年輕人參與政治，不管哪個派系都如此，大家都是志同道合好朋友，相信趙怡翔參選會得到大家祝福。
趙怡翔表示，過去任職都沒有派系找過他，他也沒找過任何派系，「我對派系比較陌生」，過去跟阮昭雄淵源很深，在美國期間對於城市議題有保持聯絡，回台之後也請教過他，加上王定宇與趙天麟都是立院外交國防委員會，所以互動很自然。