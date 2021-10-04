歐盟施打疫苗追加劑各自為政　監管機關將提建議

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時近年底，歐盟國家做法相異，反映出這個全球最富裕的地區之一對施打追加劑的態度各有不同，也凸顯各國科學家對於追加劑適用範圍缺乏共識。
歐盟各國政府試圖振興疲弱的經濟、對抗傳染力更強的Delta變異株，避免再度於冬天實施封鎖措施。
歐洲疾病預防管制中心（ECDC）9月30日強調了風險，並表示，歐盟的疫苗覆蓋率仍然太低，未來6週內，染疫病例、住院和死亡人數有可能暴增。
疾管中心表示，歐盟僅有61%人口完整接種疫苗，且只有馬爾他、葡萄牙、冰島3國的總人口接種率突破75%。
相較之下，接種率最低的歐盟國家之一保加利亞，只有不到25%人口完整接種疫苗。
歐盟推動施打追加劑，將激起富國握有大量疫苗而窮國卻拿不到貨、接種率仍低的爭論。世界衛生組織（WHO）已多次呼籲各國延後施打追加劑，等全球更多人接種後再說。
路透社報導，若歐盟藥品管理局贊成施打輝瑞（Pfizer）疫苗追加劑，歐盟將是繼美國、英國和以色列之後同意施打追加劑的地區。
以色列數據顯示，當地超過110萬名60歲以上長者接種了一劑輝瑞追加劑，結果這個群體不僅整體感染率下降，重症病例也減少。
輝瑞和莫德納（Moderna）兩家疫苗製造商都公布了臨床試驗資料分析結果，顯示他們各自的疫苗對於有症狀COVID-19的防護力，會隨著時間從最初估計逾90%陸續減弱。
許多專家認為，目前這些資料只意味著年長成人群體和免疫系統受損者需要接種追加劑。
歐盟藥品管理局將於4日做出決定，但不太可能提供有關哪些群體應接種追加劑的詳細指引。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1101004