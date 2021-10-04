報告掀各國政要財務疑雲 誰是「國際調查記者聯盟」？
由國際調查記者聯盟(ICIJ)公布的「潘朵拉文件」(Pandora Papers)，多國元首、政要遭點名，涉嫌以離岸公司洗錢、避稅、藏匿資產，引起熱議。事實上，「潘朵拉文件」並非ICIJ揭露的第1份調查報告，過去幾年，ICIJ已報導過一系列大規模財務金融文件外洩事件，包含2016年的「巴拿馬文件」(Panama Papers)、2017年的「天堂文件」(Paradise Papers)，也曾發表中國最高領導人的近親，在海外離岸金融中心秘密資產的調查報告。這個總部位於美國的非營利組織，成立宗旨在於挖掘並根除跨國犯罪、貪腐和濫權。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-04 11:18:10｜2021-10-04 11:18:52
綜合《英國廣播公司》(BBC)、《法新社》等外媒報導，以及ICIJ官網介紹，該組織是1997年由美國記者路易斯(Chuck Lewis)在華盛頓成立，是一個由媒體工作者和傳媒機構組成的全球網絡，成員包含來自100多個國家和地區、至少280名的調查記者，並與100多家國際知名媒體都有合作，如《BBC》、《紐約時報》、《衛報》和《朝日新聞》，帶領讀者深入了解全球體系中存在的缺失，以及濫用權力等問題。
多年來，ICIJ發布了數十項調查，包含中國領導人近親海外秘密財富的調查，還有跨國煙草走私如何推動國際犯罪和腐敗、從伊拉克和阿富汗戰爭中獲益最多的美國企業有哪些、國際刑警組織在某些國家作為對付反對派人士的工具等等；其中「巴拿馬文件」還獲得有「新聞界奧斯卡金像獎」之稱的普立茲獎(Pulitzer Prize)，並撼動數十個國家的政界。
除了調查記者團隊以外，ICIJ由3個委員會管理，分別是具有受託角色的傳統董事會、由經驗豐富的調查記者組成的新聞諮詢委員會，以及為ICIJ全球網絡成員服務的ICIJ網絡委員會，成員有曾任《紐約時報》華盛頓分社社長的科瓦奇(Bill Kovach)、美國德州大學奧斯汀分校新聞學院教授艾爾維斯(Rosental Calmon Alves)、被譽為美國最知名調查記者之一的路易斯(Charles Lewis)等人。
ICIJ與世界主要媒體合作，調查結果會被翻譯成多種語言並發布，資金主要來自捐款，希望憑藉團隊在國際新聞領域的專業知識、影響力，以具有開創性的調查，同時堅持最高的公平性和準確性，揭露真相並追究有權勢之人應盡的責任。