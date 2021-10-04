北市第七代國慶嗡嗡包亮相 開放3000個網路登記抽獎
台北市政府民政局在市長柯文哲上任後，每逢國慶日就會在北市府前發放「嗡嗡包」。而今年國慶即將在週末登場，北市府今（4）日也公布第七代嗡嗡包。不過由於受到疫情影響，今年市府前廣場的國慶活動人數降載，只開放500名民眾預約到場參加，因此今年除了到場民眾可以領到嗡嗡包外，另外將改採線上預約抽獎的方式進行。
記者丁上程／台北報導
2021-10-04 11:33:16
台北市政府今天上午召開記者會，公布第七代嗡嗡包的樣式。一共有卡其綠以及霧灰藍兩種顏色，而今年的設計改採「文青風」，主視覺設計上除了縮小雙十國慶與台北的logo外，包包外觀並未額外添加其他標籤或圖案，也顯得相當簡約。
台北市副市長黃珊珊指出，受疫情影響，國慶活動現場人數降載，限量500名預約民眾到場，6日上午11時開放預約，預約成功的500名民眾在國慶當日憑身分證及電子郵件通知，到場參加慶祝活動後，可立即領取最新一代嗡嗡包。
而若沒預約到觀禮的民眾也不用擔心無法取得嗡嗡包，黃珊珊表示，7日開始會開放民眾線上登記，國慶活動當日以電腦抽籤方式抽出3000名中獎者，除在民政局網站公布外，也會發送簡訊通知。