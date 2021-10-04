醫示警秋冬流感恐反撲！新住民注意這四種人該施打

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各國流行感冒已連2年未大流行，多數人口未被激發免疫反應，隨著新冠疫情逐漸受控，專家和醫生都擔憂：「被壓制的流感病毒一定會回來」。國外知名期刊指出，三分之二感染科專家認為，今年秋冬流感將大流行。
冬天另一好發感染症是侵襲性肺炎鏈球菌，黃立民指出，台灣2020年感染人數從往年7、8萬人降至3、4萬人，但因重症住進加護病房人數維持在1至2萬人。他分析，確診人數下降是因輕症者不敢進醫院，但重症人數不變，顯示整體感染數並未下降，社區中潛藏感染肺炎鏈球菌危機。
新住民朋友可留意流感疫苗與肺炎鏈球菌疫苗相關資訊，連同新冠肺炎疫苗一起排時間施打。
新北市公費流感疫苗與肺炎鏈球菌疫苗在十月初開打，新北市市長侯友宜鼓勵符合資格者都能到合約醫療院所接種，左、右手臂可同時接種，不過與新冠肺炎疫苗要間隔7天以上。
ㄒㄨㄣ
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。