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醫示警秋冬流感恐反撲！新住民注意這四種人該施打

▲希望新住民注意「成年慢性疾病患者、先天或後天免疫功能不全者、65歲以上長者、5歲以下兒童」應預約接種。 （圖／Shutterstock）
▲希望新住民注意「成年慢性疾病患者、先天或後天免疫功能不全者、65歲以上長者、5歲以下兒童」應預約接種。 （圖／Shutterstock）

四方報/綜合報導

2021-10-04 13:38:45

入秋後流感恐加劇，加上開放流感接種，台大小兒感染科醫師呂俊毅指出，一旦感染新冠病毒或流感，若再合併侵襲性肺炎鏈球菌感染症，將是引起重症或死亡的主因，也會增加治療難度。四方報在此統整四種高風險族群，希望新住民注意「成年慢性疾病患者、先天或後天免疫功能不全者、65歲以上長者、5歲以下兒童」應預約接種。 

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目前除了新冠肺炎疫苗，還有另外兩種疾病將在秋冬強勢登場。台大兒童醫院院長黃立民指出，國內連2年沒有流感、侵襲性肺炎鏈球菌疫情，民眾免疫力長期未被病毒激發，今年秋冬恐有反撲大流行，建議民眾應接種流感、肺炎鏈球菌及新冠肺炎等3種疫苗，才能避免合併感染，導致重症或死亡。至於3支疫苗的接種順序，黃立民說，流感疫苗可與肺炎鏈球菌同時打，和新冠疫苗相隔7天即可。 

各國流行感冒已連2年未大流行，多數人口未被激發免疫反應，隨著新冠疫情逐漸受控，專家和醫生都擔憂：「被壓制的流感病毒一定會回來」。國外知名期刊指出，三分之二感染科專家認為，今年秋冬流感將大流行。 

冬天另一好發感染症是侵襲性肺炎鏈球菌，黃立民指出，台灣2020年感染人數從往年7、8萬人降至3、4萬人，但因重症住進加護病房人數維持在1至2萬人。他分析，確診人數下降是因輕症者不敢進醫院，但重症人數不變，顯示整體感染數並未下降，社區中潛藏感染肺炎鏈球菌危機。 

新住民朋友可留意流感疫苗與肺炎鏈球菌疫苗相關資訊，連同新冠肺炎疫苗一起排時間施打。 

新北市公費流感疫苗與肺炎鏈球菌疫苗在十月初開打，新北市市長侯友宜鼓勵符合資格者都能到合約醫療院所接種，左、右手臂可同時接種，不過與新冠肺炎疫苗要間隔7天以上。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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