中國國慶後共機擾台創紀錄　綠委：大內宣紓解內部壓力

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針對美方願意表達協助台灣提升防衛能力，行政院長蘇貞昌昨日也在臉書PO文，指出國防預算4700多億，創歷史新高。陳亭妃指出，其實有國家願意協防台灣，增加我們的防衛能力，這非常難得，而且是我們一定要自立自強的時機點。所以增加所有的國防預算， 除了我們自己的整備能力、國防自主的能力以外，還加上跟國外軍購的部分，相信這樣的目標才會增加到國防預算，也變成是歷史新高，只是證明了當所有國家協助台灣的同時，台灣也自立自強。
美國國務院於美東時間3日上午發表聲明表示，美國十分關切（very concerned） 中國在台灣週遭進行挑釁的軍事活動，並呼籲北京停止對台灣的軍事、外交及經濟施壓與脅迫。該聲明也強調，美國將持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，維繫對台灣堅若磐石的承諾。對於拜登政府在週末期間，仍主動以發表公開聲明的方式譴責中國挑釁行徑並且重申對台灣承諾之舉，外交部表示由衷感謝。
外交部表示，面對中國的挑戰，我國政府一向致力於提升自我防衛能力，並以堅決的意志，維護台灣的民主、自由、和平與繁榮，也將持續加強與美國及其他理念相近國家的合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域的和平、穩定及繁榮。