金鐘漏網照惹議！黃子佼挺綜藝人 盼演藝圈「友善連結」
第56屆金鐘獎頒獎典禮於2日順利落幕，不過影視聽中心董事長藍祖蔚隔日就PO出典禮現場的「走光照」，表示當時在揭曉戲劇類獎項時，台下綜藝區的位置卻空蕩蕩，認為綜藝人提早離席。對此，黃子佼也現身留言區，替綜藝人抱不平，他今（4）日出席「粉美賞」活動時就表示私下已經和藍祖蔚溝通好，同時呼籲演藝圈、電視人能「友善的連結」。
記者侯家瑜/台北報導
2021-10-04 14:40:46｜2021-10-04 14:52:05
黃子佼認為疫情趨緩後，電視人好不容易能齊聚在一起，應該是要互相加油，表示金鐘獎提早離席的，絕對不是只有綜藝人，沒有必要「秋後算帳」，而他私下也已經和藍祖蔚通過電話，做了一些交流，希望金鐘獎做出一些改革，例如可以有更多完備的企劃，或是更流暢的頒獎流程等。
黃子佼笑說：「不要疫情降溫，人情也降溫，希望人與人能保持『友善的連結』，尤其是台灣的影視圈，大家要互相拉拔。」他認同藍祖蔚用自己的視角去看，畫面確實聳動，而自己只是想提醒大家，各個領域的人都有可能提早離席，不需要特別針對綜藝人。至於網友的留言會不會感到心疼，黃子佼認為他們只是跟著風向擺動，指出音樂圈的范宗沛老師也有留言，不過2人私下已經溝通好。最後不忘呼籲，有些議題其實沒有必要去針對或是放大，希望大家秉持愛與和平，電視圈都是一家人。