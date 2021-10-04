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名家論壇》阿術克斯／蔣中正能否功過相抵？應讓人民決定

▲應該屬於蔣中正的榮耀，歷史和台灣人都不會忘記，但該當是蔣中正的罪過，台灣社會也不能遺忘。圖為中正紀念堂。（圖／美聯社／達志影像）
▲應該屬於蔣中正的榮耀，歷史和台灣人都不會忘記，但該當是蔣中正的罪過，台灣社會也不能遺忘。圖為中正紀念堂。（圖／美聯社／達志影像）

文/阿術克斯

2021-10-04 11:50:24

促進轉型正義委員會在9月時針對中正紀念堂轉型，提出「反省威權歷史公園」方案，其重點就兩個，首先民主國家不該再用現行的規模與方式紀念威權統治者，第二，要重新思考人們如何使用首都市中心的大片空間，反映不同時代偏重的價值選擇。很可惜，這一個月來只見抗拒轉型正義者的反對再反對，一丁點反省都沒有，證明了台灣有多需要反省威權歷史。

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不過，有一種「反對」是贊成反省，只是對於反省威權的方式，覺得沒必要移除銅像，因為存在也是一種提醒，這就好比像是對於殘暴的兇殺事件，新聞媒體追蹤報導，有人說是對於受害者的再次傷害，但是站在正義角度的赤裸揭露，其實也能讓世人正視社會黑暗，進而促進社會走向良善。

所以，這類的聲音是健康的，也很值得社會進行更多的討論，確實不一定只有單一種反省威權的方式。行政院長蘇貞昌也曾經說過，「轉型正義不是追殺也不是拆除，而是依現況妥善運用人民血汗，建起來的公共營造物。」而這也是接下來台灣社會需要進行的對話。

不過，另外一種反對就顯得冥頑不靈了，其核心邏輯是主張蔣中正對台灣的貢獻很大啊，怎麼可以如此這樣。剛當選國民黨主席的朱立倫，他就直接把促轉會扣上東廠的帽子，批評只敢蠻橫拆除有形的銅像，但改變不了永恆的史實，不敢面對國民黨對中華民國、對台灣這塊土地的貢獻。

退輔會主委馮世寬的反應也是這一種類型，他在出席立法院業務報告時表達強烈反對，「沒有蔣中正去打古寧頭、保衛台灣，今天我們可以存在這個土地嗎？不相信這是全台灣人的意見」。

但是，不論是朱立倫，還是馮世寬，都沒有辦法忽視還在不斷陸續曝光的資料，其所證明蔣中正的威權迫害事實。

就拿最近撤銷泰源事件5人叛亂罪名來說，泰源事件的5名政治犯因籌劃獄中起義，宣告台灣獨立失敗被捕，後遭處死，促轉會檢視審判過程，認定違反憲法權力分立及審判獨立原則，因此全數撤銷5人叛亂罪名。

促轉會認為當時的參謀總長高魁元把處理過程寫成報告呈給蔣中正，蔣中正還沒看到判決前就批示六人處死刑，這個判決有政治考量，還受到總統意志左右，違反了審判獨立、權力分立原則，牴觸民主自由憲政秩序。

就只問，這樣的蔣中正，值得我們用現在這樣的規模紀念他嗎?

至於蔣中正有功台灣的歷史部分，並沒有人說要抹滅，就如馮世寬主委所言很重要的古寧頭戰役，政府紀念至今都沒有停過，就算中正紀念堂的銅像是被移除了，該是蔣中正的功勞，台灣社會也還是會繼續紀念，何況古寧頭的戰功也非屬蔣中正一人。

總而言之，該是屬於蔣中正的榮耀，歷史不會忘記他，台灣人也不會無情無義，但是該當是蔣中正的罪過，台灣社會不能忘，轉型正義絕對是台灣作為華人民主模範應該做的事。


●作者：阿術克斯／資深國會幕僚

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com

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