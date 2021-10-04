COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

娛樂場所、宗教活動及餐飲規範　蘇貞昌：可適度鬆綁

▲新冠肺炎本土疫情趨緩，行政院長蘇貞昌（中）指示，娛樂場所、宗教活動及餐飲規範可適度鬆綁。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲新冠肺炎本土疫情趨緩，行政院長蘇貞昌（中）指示，娛樂場所、宗教活動及餐飲規範可適度鬆綁。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-10-04 12:36:19

新冠肺炎本土疫情趨緩，行政院長蘇貞昌今（4）日指示，休閒娛樂場所、宗教活動，以及相關餐飲業的規範，在符合防疫指引以及指揮中心所設之條件下，應可進一步適度鬆綁及調整。

我是廣告 請繼續往下閱讀
行政院今日上午9時召開擴大防疫會議，針對國際及本土疫情發展、疫苗施打情形以及疫情警戒下相關管制措施之調整事宜等議題進行討論。

政院發言人羅秉成會後轉述表示，指揮中心指出，本週全球疫情趨緩，但周邊國家如韓國與新加坡之疫情仍略有上升，且Delta病毒變異株仍於國際肆虐，故邊境管制措施建議維持現有強度。另外，目前疫苗到貨逐漸穩定，政府自購疫苗到貨已達1023萬劑，友邦捐贈約702萬劑、國內企業捐贈到貨約332萬劑，接種人口涵蓋率為57.44%，劑次人口比為70.38（劑／每百人），施打疫苗已有1,650.5萬人次，在疫苗穩定到貨的情形下，10月底可朝向第一劑施打人數達到七成、第二劑施打人數達到三成之目標前進。

羅秉成指出，指揮中心也建議，過去一週內雖僅有零星本土確診案例，有必要維持目前二級警戒強度，不過部分活動及餐飲規範在符合防疫指引的前提下，可有調整的空間。

羅秉成轉述指出，蘇貞昌院長在聽取報告後表示，觀察中秋連假後之疫情發展後，國內疫情確有趨緩，要特別感謝國人同胞在連假期間仍然遵守防疫規範，未來除邊境管制強度仍須持續外，在維持目前疫情二級警戒下，有部分活動可適度調整。例如休閒娛樂場所、宗教活動，以及相關餐飲業的規範，在符合防疫指引以及指揮中心所設之條件下，應可進一步適度鬆綁及調整，相關細節也請指揮中心於今日下午向國人報告。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀