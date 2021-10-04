娛樂場所、宗教活動及餐飲規範　蘇貞昌：可適度鬆綁

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政院發言人羅秉成會後轉述表示，指揮中心指出，本週全球疫情趨緩，但周邊國家如韓國與新加坡之疫情仍略有上升，且Delta病毒變異株仍於國際肆虐，故邊境管制措施建議維持現有強度。另外，目前疫苗到貨逐漸穩定，政府自購疫苗到貨已達1023萬劑，友邦捐贈約702萬劑、國內企業捐贈到貨約332萬劑，接種人口涵蓋率為57.44%，劑次人口比為70.38（劑／每百人），施打疫苗已有1,650.5萬人次，在疫苗穩定到貨的情形下，10月底可朝向第一劑施打人數達到七成、第二劑施打人數達到三成之目標前進。
羅秉成指出，指揮中心也建議，過去一週內雖僅有零星本土確診案例，有必要維持目前二級警戒強度，不過部分活動及餐飲規範在符合防疫指引的前提下，可有調整的空間。
羅秉成轉述指出，蘇貞昌院長在聽取報告後表示，觀察中秋連假後之疫情發展後，國內疫情確有趨緩，要特別感謝國人同胞在連假期間仍然遵守防疫規範，未來除邊境管制強度仍須持續外，在維持目前疫情二級警戒下，有部分活動可適度調整。例如休閒娛樂場所、宗教活動，以及相關餐飲業的規範，在符合防疫指引以及指揮中心所設之條件下，應可進一步適度鬆綁及調整，相關細節也請指揮中心於今日下午向國人報告。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。