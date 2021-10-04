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添戰力！林為洲、李彥秀、羅智強、謝衣鳳任藍營副秘書長

▲林為洲（左二）、羅智強（右一）接任國民黨副秘書長。（資料照／記者余祥攝,2021.08.28）
▲林為洲（左二）、羅智強（右一）接任國民黨副秘書長。（資料照／記者余祥攝,2021.08.28）

記者羅婉庭／台北報導

2021-10-04 12:39:50

國民黨主席當選人朱立倫今（4）日發布黨務人事，任命前台東縣長黃健庭為中央委員會秘書長，前新北市民政局長江俊霆接任專任副秘書長兼主席辦公室主任，立法委員林為洲、前立法委員李彥秀、前革實院長羅智強、立法委員謝衣鳳接任副秘書長。

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黨內人士指出，江俊霆是朱從政之初一路相隨的核心幕僚，歷任桃園、新北等地包括工商、經發、民政局等單位一級主管，與全國各地方人士互動密切、處事手腕細膩，受到各界肯定，除了圈內都稱他為「大頭」之外，更素有「點子王」之稱。未來江俊霆除了出任專任副秘書長、負責督導組發會業務之外，更將兼任主席辦公室主任，負責未來黨主席所有的對外事務。

黨內人士表示，林為洲在黨團總召任內表現突出，戰鬥意志堅強，除了帶領黨團進行議事攻防外，更能主導輿論話題走向，令人耳目一新。而李彥秀出身台北港湖區資深市議員，熟悉社會脈動、也擔任過婦女部主任，更對許多新世代婦女、青年的進步議題有所掌握，督導婦女業務可說是適才適所。

黨內人士也說，歷任黨及府發言人、總統府副秘書長的台北市議員羅智強，在臉書擁百萬粉絲，對經營新媒體有獨到心法與實戰成績，未來將持續協助全黨善用新媒體工具與綠營對戰。而出身農業大縣彰化的立法委員謝衣鳳，擁有政大經濟學博士的高學歷專業，初次擔任立委問政成績亮眼，此次出任黨職除了象徵黨內傳承，承擔起尋找更多優秀青年入黨的重任。

而原任副秘書長的前立法委員柯志恩，據了解，將轉任智庫要職，借重其學界、黨務豐富經驗。

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