王品17年老牌翻新！再添燒肉品牌生力軍

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王品集團董事長陳正輝在今（2021）年股東會表示，強體驗、聚餐型的「燒肉」是發展之重，開放內用後人潮回流機會大。但隨著燒肉市場百花齊放，成立17年的原燒必須求新求變、擴大消費族群，這次將品牌名、菜色呈現、主視覺、空間氛圍、體驗感受大改造，展現強烈企圖。
全新旗艦品牌鎖定追求肉質與性價比的25至39歲白領族，打造暢快烤肉的歡樂氛圍，客單價設定為850元，首家概念店位於台北古亭站旁，看好周邊商辦、住宅兼有，商業機能完善，及雙捷共構、交通便利優勢，原燒事業處經理蔡淅屏表示，在今年第四季算是一個測試期，若市場反應佳，在明年第二季將推動既有門店轉型為「Oh my!原燒」。
除了主餐肉品精挑細選，品牌在附餐上也下足功伕，其中「起司漢堡小隊」特製迷你麵包夾入手打漢堡排，搭配嫩綠生菜與紅番茄，在試賣期間受到6至7成的年輕顧客喜愛。獨家「漬物六小福」包含燒肉必備的蔥鹽、微酸爽脆的大根、香辣解膩的韓式泡菜、清爽多汁的黃綠櫛瓜、重口味最愛的大蒜辣椒、酸甜不澀的黃檸檬，搭配各式燒肉碰撞出百變吃法。
開幕期間，業者自1至15日祭出特別折扣，只要加入官方line帳號即可獲得「2人套餐8折、3人套餐7折」優惠。
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