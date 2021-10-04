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王品17年老牌翻新！再添燒肉品牌生力軍

▲王品集團再推新品牌，以舊有的燒肉品牌16間店全面升級，主攻年輕人市場。（圖／記者黃仁杰攝）
▲王品集團再推新品牌，以舊有的燒肉品牌16間店全面升級，主攻年輕人市場。（圖／記者黃仁杰攝）

記者黃仁杰／台北報導

2021-10-04 12:47:40｜2021-10-04 12:47:49

王品集團年年推出新品牌，自今天上半年推出的燒肉吃到飽品牌「肉次方」與台式鍋物品牌「尬鍋」之後，10月起將開出全新旗艦燒肉品牌，以舊有的燒肉品牌16間店全面升級，主攻年輕人市場，以超多樣化吃法，與一頭牛僅有10份的Prime等級肩胛、日本和牛等高品質肉品為賣點，預計在明（2022）年第二季將所有店面升級轉型。

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王品集團具有17年品牌歷史的「原燒」10月開出全新旗艦品牌「Oh my!原燒」，以年輕潮流風格，主大大口吃肉的熱鬧氛圍。菜色主推一頭牛僅有10份的「50cm美國prime鑽切牛」、「28天熟成安格斯黑牛」、「日本A5和牛」套餐，搭配6款獨家漬物、8款沾醬，百變吃法，希望打造讓消費者吃不膩的日式燒肉。

王品集團董事長陳正輝在今（2021）年股東會表示，強體驗、聚餐型的「燒肉」是發展之重，開放內用後人潮回流機會大。但隨著燒肉市場百花齊放，成立17年的原燒必須求新求變、擴大消費族群，這次將品牌名、菜色呈現、主視覺、空間氛圍、體驗感受大改造，展現強烈企圖。

▲菜色主推一頭牛僅有10份的「50cm美國prime鑽切牛」。（圖／記者黃仁杰攝）
▲菜色主推一頭牛僅有10份的「50cm美國prime鑽切牛」。（圖／記者黃仁杰攝）
全新旗艦品牌鎖定追求肉質與性價比的25至39歲白領族，打造暢快烤肉的歡樂氛圍，客單價設定為850元，首家概念店位於台北古亭站旁，看好周邊商辦、住宅兼有，商業機能完善，及雙捷共構、交通便利優勢，原燒事業處經理蔡淅屏表示，在今年第四季算是一個測試期，若市場反應佳，在明年第二季將推動既有門店轉型為「Oh my!原燒」。

▲新品牌以超多樣化吃法、日本和牛等高品質肉品為賣點。（圖／記者黃仁杰攝）
▲新品牌以超多樣化吃法、日本和牛等高品質肉品為賣點。（圖／記者黃仁杰攝）
除了主餐肉品精挑細選，品牌在附餐上也下足功伕，其中「起司漢堡小隊」特製迷你麵包夾入手打漢堡排，搭配嫩綠生菜與紅番茄，在試賣期間受到6至7成的年輕顧客喜愛。獨家「漬物六小福」包含燒肉必備的蔥鹽、微酸爽脆的大根、香辣解膩的韓式泡菜、清爽多汁的黃綠櫛瓜、重口味最愛的大蒜辣椒、酸甜不澀的黃檸檬，搭配各式燒肉碰撞出百變吃法。

開幕期間，業者自1至15日祭出特別折扣，只要加入官方line帳號即可獲得「2人套餐8折、3人套餐7折」優惠。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 



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