明年需有新疫苗！BNT執行長：得量身定制　以抗變種病毒

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吳沙忻在接受採訪時表示，目前在全球肆虐的新冠變種病毒，尤其是Delta變種病毒更具有傳染性，但是變異程度都不足以削弱當前疫苗的保護力。
吳沙忻表示，加強劑看似能夠解決主要的變種病毒，但是新冠病毒最終仍會突變，產生出可以逃避疫苗帶給人體的免疫反應，因此需要「量身訂做」的版本，專門用來針對新的變種病毒的疫苗。
吳沙忻指出，病毒將會持續存在，並且進一步適應環境，「從免疫系統來看，我們沒有理由假設下一代病毒會比當前的病毒更容易對付，這是一個持續的進化，而這種進化才剛剛開始。」
吳沙忻預測，直到明年，未來疫苗接種計畫將會有兩大路線，為接種過疫苗的人提供加強劑，另外也要推動至今不易取得疫苗的民眾施打。
吳沙忻在接受專訪時，拒絕預測未來輝瑞BNT疫苗的定價，但他推測，未來幾年仍需要這種疫苗。過去輝瑞BNT以及其他疫苗製造廠商，一直面臨來自發展中國家和援助團體的壓力，要求他們共享專利，以廣泛製造疫苗。但是吳沙忻以將會為質量控制帶來風險為由，拒絕分享專利。
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