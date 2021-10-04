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明年需有新疫苗！BNT執行長：得量身定制　以抗變種病毒

▲BioNTech執行長吳沙忻表示，到明年年中可能需要一種新的新冠疫苗配方，以預防病毒發生變異。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲BioNTech執行長吳沙忻表示，到明年年中可能需要一種新的新冠疫苗配方，以預防病毒發生變異。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-04 12:52:36｜2021-10-04 12:57:45

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒將近兩年，隨著變種病毒肆虐，疫情趨勢也出現變化。德國生技公司BioNTech執行長吳沙忻（Ugur Sahin）表示，到明年年中可能需要一種新的新冠疫苗配方，以預防病毒發生變異。吳沙忻接受英國媒體《金融時報》專訪時表示，隨著時間的推移，可能會出現能躲避人體免疫防禦的突變病毒，他預測，「今年完全不需要不同種類的疫苗，但明年中的情況可能有變。」。

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這一間德國生技公司與美國製藥公司輝瑞（Pfizer）共同研發推出了全球第一款新冠疫苗，也是首個以mRNA技術獲得監管核可的疫苗，今年來一直是全球最暢銷的藥物。

吳沙忻在接受採訪時表示，目前在全球肆虐的新冠變種病毒，尤其是Delta變種病毒更具有傳染性，但是變異程度都不足以削弱當前疫苗的保護力。

吳沙忻表示，加強劑看似能夠解決主要的變種病毒，但是新冠病毒最終仍會突變，產生出可以逃避疫苗帶給人體的免疫反應，因此需要「量身訂做」的版本，專門用來針對新的變種病毒的疫苗。

吳沙忻指出，病毒將會持續存在，並且進一步適應環境，「從免疫系統來看，我們沒有理由假設下一代病毒會比當前的病毒更容易對付，這是一個持續的進化，而這種進化才剛剛開始。」

吳沙忻預測，直到明年，未來疫苗接種計畫將會有兩大路線，為接種過疫苗的人提供加強劑，另外也要推動至今不易取得疫苗的民眾施打。

吳沙忻在接受專訪時，拒絕預測未來輝瑞BNT疫苗的定價，但他推測，未來幾年仍需要這種疫苗。過去輝瑞BNT以及其他疫苗製造廠商，一直面臨來自發展中國家和援助團體的壓力，要求他們共享專利，以廣泛製造疫苗。但是吳沙忻以將會為質量控制帶來風險為由，拒絕分享專利。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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