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金鐘收視率出爐！任立渝、沈春華創3年內新高

▲任立渝（左）、沈春華是今年金鐘收視冠軍。（圖／三立提供）
▲任立渝（左）、沈春華是今年金鐘收視冠軍。（圖／三立提供）

娛樂中心/綜合報導

2021-10-04 13:04:35｜2021-10-04 13:13:33

第56屆金鐘獎於2日完美落幕，今（4）日收視結果出爐，最高點4.3落在沈春華揭曉益智及實境節目主持人獎，其中女性族群25至39歲分眾最高收視6.63則落在任立渝特殊貢獻獎，「氣象新聞CP」的魅力果然不容小覷。

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▲沈春華差點跳過入圍名單就開獎。（圖／三立）
▲沈春華擔任頒獎嘉賓。（圖／三立）
第56屆金鐘獎由三立電視與公共電視同步轉播，全國電視及新媒體總收視人口數約1350萬，較去年成長，其中三立電視典禮約230萬人觀看，公共電視典禮近220萬觀眾收看，另三立星光大道總收看人口超過110萬人。而收視率方面，三立電視無線平均收視為3.32、有線平均收視4.56，收視全國第一，收視較去年更為成長，是近3年最高收視，而公視無線平均收視則是2.41。其中典禮直播完整影片登上YouTube發燒第1名，動力火車表演片段登上發燒第4名。

▲金鐘典禮超時，視網膜喝香菜汁自我懲罰。（圖／視網膜臉書）
▲金鐘典禮超時，視網膜喝香菜汁自我懲罰。（圖／視網膜臉書）
今年電視金鐘典禮整體亮點多，從一開始「控時」二字也成為參與嘉賓們的關注重點，而主持人視網膜端出喝「香菜汁」的超時懲罰，也成為討論話題，他將今年典禮時間掌控相當完美，所有典禮嘉賓也都完全配合，在頒發眾多獎項下僅超時10分鐘，典禮結束後視網膜兌現承諾直播喝香菜汁，他的答案竟是「比吃香菜感覺好」。（編輯：薛羽彤）


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