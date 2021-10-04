金鐘收視率出爐！任立渝、沈春華創3年內新高

第56屆金鐘獎於2日完美落幕，今（4）日收視結果出爐，最高點4.3落在沈春華揭曉益智及實境節目主持人獎，其中女性族群25至39歲分眾最高收視6.63則落在任立渝特殊貢獻獎，「氣象新聞CP」的魅力果然不容小覷。
娛樂中心/綜合報導
2021-10-04 13:04:35｜2021-10-04 13:13:33
第56屆金鐘獎由三立電視與公共電視同步轉播，全國電視及新媒體總收視人口數約1350萬，較去年成長，其中三立電視典禮約230萬人觀看，公共電視典禮近220萬觀眾收看，另三立星光大道總收看人口超過110萬人。而收視率方面，三立電視無線平均收視為3.32、有線平均收視4.56，收視全國第一，收視較去年更為成長，是近3年最高收視，而公視無線平均收視則是2.41。其中典禮直播完整影片登上YouTube發燒第1名，動力火車表演片段登上發燒第4名。
今年電視金鐘典禮整體亮點多，從一開始「控時」二字也成為參與嘉賓們的關注重點，而主持人視網膜端出喝「香菜汁」的超時懲罰，也成為討論話題，他將今年典禮時間掌控相當完美，所有典禮嘉賓也都完全配合，在頒發眾多獎項下僅超時10分鐘，典禮結束後視網膜兌現承諾直播喝香菜汁，他的答案竟是「比吃香菜感覺好」。（編輯：薛羽彤）