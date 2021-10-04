名家論壇》楊威利／不能去兵的國慶展演

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※多元陳展固然是好事，但太多元會累死公務部門。
新聞
10月1日，報載於9月29日深夜舉行的第一次國慶表演彩排項次曝光，除樂儀隊外許多車隊也按照時程通過，其中有許多項次為第一次陳展，有許多陳展方式是前所未有的。
※國慶就是國慶，所有陳展項次還是要以軍事為大宗。
比較老一輩的朋友會記得，每逢雙十國慶，在總統府前總是旗海飛揚，有許多部隊與裝備陳展，同時僑胞與其他外國貴賓也會齊聚觀看的場面。在地面部隊方面會有各軍種與特殊單位的官士兵，以齊步或是踢正步的方式通過典禮臺，但這種印象幾乎不會在目前30歲以下的朋友留下印象。
這種透過軍隊行進，以踢正步、齊步走或是用裝備陳展的方式通常被稱為閱兵（Parade），主要目的是透過這種方式展示軍威，增強民眾對國防的信心。但在全球去威權化的過程中，閱兵被外界視為是威權殘跡而慢慢淡出世界舞台，不過仍有許多民主國家保留，例如法國每年7月14日的慶典，或是類似美國轉變成嘉年華的模式慶祝國慶。
台灣在這50年之內的閱兵也有類似的轉變，其中最大的變化就是陸軍重裝備與部隊踢正步的不見，陸軍重裝備泛指戰車與履帶車輛或是自走砲，這類裝備在行進間會破壞路面，就養護單位來說，最好能不來就不來。部隊不踢正步則是研究指出會對參演官士兵身體有害因而取消。但是目前是連部隊的徒步行進都看不到，也就是說沒有列隊齊步走好的部隊通過觀禮臺，多半是以軍用卡車載運部隊方式通過觀禮臺。
閱兵這兩字不見後，政府取而代之的是國慶展演這個名詞，期間的變化是許多陸軍輔戰裝備漸漸抬頭，民間社團或是其他團體也加入國慶展演的行列內。以陸軍裝備來說，主戰車與履帶砲車基本上是不會出現，只保留機步單位的雲豹甲車列隊通過，但是工兵、通訊、化學兵的裝備卻越來越多，尤其是工兵狀備因救災因素而躍升比重。
雖然「去兵」的因素佔了近年國慶流程思考的大宗，但為彰顯國防自主與捍衛台灣的決心，大眾也期待於國慶日中看到新武器出現，本次展演也有新式陸射防空飛彈車以及誘標車的出現，這種想看到新武器又想去兵的心態確實很奇特。不過就台灣特殊的鄰近地理位置來說，軍事力量還是維持台灣民主與自由的最後保障，給予軍人與軍隊適度的尊重與重視並不是件壞事，畢竟國防不像民眾買珍奶一樣：去冰、正常，台灣的處境是去兵絕對不會正常，無論是要抗中還是保台。
※多元陳展固然是好事，但太多元會累死公務部門。
三軍裝備於國防展演時以陸軍這軍種較為佔優，畢竟所屬輪車都歸陸軍管轄，空軍則有定翼機與旋翼機編隊飛行，海軍比較麻煩，通常是以陸基飛彈發射車或是指管車當作陳展主角。
改組後的海巡署艦隊分署本次發揮巧思，以「陸上行舟」的方式陳展海巡沱江艦與嘉義艦，以類似花車裝飾的樣態運用車體承載巡防艦外型的方式陳展，主要是彰顯國艦國造與捍衛海疆的決心。不過海巡署還有列管機動雷達車，不妨下次考慮參展。這是因為海軍有部分裝備就是用這種方式陳展，況且這些類似花車之類的裝飾，平常還需要庫存空間存放。
非軍事陳展主軸為向奧運英雄致敬。其他公部門單位例如警政、消防、醫療等單位，也有警察維安小組與警車，救護車與各式消防車參展，這主要是彰顯這些單位在民防上的貢獻。今年因新冠肺炎肆虐與防疫作為，在參演車隊內還有「防疫計程車」的車隊，在此我們不是說運輸業朋友不重要，但是這種作法難免會讓外界有著下列思想，這是在演電影「Taxi」嗎？
後續幾個車隊更讓大家摸不著頭緒，例如經濟部、農業局與水利署等單位與車輛通過，其中一列3輛農耕機被外界戲稱這是唯一的履帶單位，其他還有郵務車，垃圾車、農用曳引機的車隊等通過。這裡我們必須再次說明的是，我們都承認政府公部門的各個單位都很盡責，但這種陳展方式實在是太過多元，同時也是超出我們的想像。
最後我們還是要說，在面對中國的強敵環伺下，軍事力量是最後的保障，操作武器的是人，國慶展演除了展現軍力與自製武器的科研能量外，更多的是民心士氣的振奮與全民國防的需求。
半夜的全兵力預演，現場就有許多年輕學子驚嘆，雖然雲豹甲車不怎麼樣，但還是台灣自製武器，通過時還蠻震撼的，至於後面的農用機具等實在是不知道怎麼形容…可見關心國防事務的青年學子還是有的，來年政府不妨多些軍事元素吸引青年學子的關注與興起從軍的意念。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
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