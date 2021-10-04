台中購物節3.5億預算 綠營議員批呼攏市民

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議員江肇國指出，經發局針對台中購物節追加3億5千萬來抽獎，其中台中市民限定的獎項只有18組、360萬，以台中市民282萬人口推算中獎率僅有0.0000064。他表示，從金額預算佔比與中獎率極低來看，顯見臺中市民並不是市府想要照顧振興的對象。
賴佳微議員表示，經發局提出增加台中購物節市民獎項的方案，根本上還是沒有解決很多長者不習慣用手機或網路登錄發票的問題，而導致這樣的加碼機會對於這些有數位落差的市民是不均等的，更完全沒有照顧到疫情受影響的小攤商。民眾對於市府提出看得到卻幾乎吃不到的抽獎加碼，要抽中機率還是滄海一粟，市民絕對是相當失望。
議員蔡耀頡抨擊說，當初議會決議退回就是因未說清楚？追加減是否要調整，市議會不是議事局，程序按法定來，重視選民賦以權利及義務，上次針對3.5億元有意見，經發局長都未報告，亦無政策的說明，認為預算一定會過，對政策有疑慮？議員對政策要了解不行嗎？
無黨議員陳廷秀認為，以「成功哲學找方法」，這樣政策是好的政策是經驗法則，盧秀燕是台中縣市有始以來滿意度最高，好的政策應該讓他去做，好的政策就讓他推動，不分黨派一起努力。
經發局表示，2021台中購物節為嘉惠台中市民，規劃市民專屬獎項，推出市民專屬週週抽10萬元2組及市民專屬月月抽100萬元1組，總計加碼360萬元市民專屬現金獎，購物節開跑後，市民登錄購物節活動APP於戶籍地填寫台中即有機會獲獎。