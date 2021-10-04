台中購物節3.5億預算 綠營議員批呼攏市民

台中購物節即將登場，台中市議會今 (4) 日召開臨時會審議市府 3.5 億預算，民進黨議員針對當初議會決議退回經發局所提出 3.5 億預算，就是因未說清楚？追加減是否要調整？今再審議未具體說明，認為是「藐視議會、呼攏市民」，認為預算一定會過，對政策有疑慮？議員對政策要了解不行嗎？提出強烈抗議。

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議員江肇國指出，經發局針對台中購物節追加 3 億 5 千萬來抽獎，其中台中市民限定的獎項只有 18 組、 360 萬，以台中市民 282 萬人口推算中獎率僅有 0.0000064 。他表示，從金額預算佔比與中獎率極低來看，顯見臺中市民並不是市府想要照顧振興的對象。

賴佳微議員表示，經發局提出增加台中購物節市民獎項的方案，根本上還是沒有解決很多長者不習慣用手機或網路登錄發票的問題，而導致這樣的加碼機會對於這些有數位落差的市民是不均等的，更完全沒有照顧到疫情受影響的小攤商。民眾對於市府提出看得到卻幾乎吃不到的抽獎加碼，要抽中機率還是滄海一粟，市民絕對是相當失望。

議員蔡耀頡抨擊說，當初議會決議退回就是因未說清楚？追加減是否要調整，市議會不是議事局，程序按法定來，重視選民賦以權利及義務，上次針對 3.5 億元有意見，經發局長都未報告，亦無政策的說明，認為預算一定會過，對政策有疑慮？議員對政策要了解不行嗎？

無黨議員陳廷秀認為，以「成功哲學找方法」，這樣政策是好的政策是經驗法則，盧秀燕是台中縣市有始以來滿意度最高，好的政策應該讓他去做，好的政策就讓他推動，不分黨派一起努力。