10／5至18日維持二級！這些地方免戴口罩　餐飲業也鬆綁

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指揮中心強調，部分場所符合主管機關防疫管理規定得開放，請遵循相關規範或指引，其中包含電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（自助式KTV及電話亭式KTV）、桌遊、麻將休閒館營業場所；宗教祭祀部分，有條件開放進香團、餐會活動，而宗教祭祀場所入座，不限梅花座；餐飲部分，內用不限隔板或1.5公尺間距，宴席開放離桌進行敬酒（茶）等社交互動，同時放寬桌菜、自助式餐廳取菜方式；超商方面，茶葉蛋、關東煮等熟食不限由工作人員服務方式販售；最後，電視主播製播新聞如能與其他工作人員均保持適當社交距離，得於正式拍攝時不戴口罩。
指揮中心說明，5日起，開放部分情形者，得於戶外免戴口罩，首先為農林漁牧工作者，於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作，無須戴口罩，但應隨身攜帶口罩，並應與他人均保持社交距離；於山林（含森林遊樂區）、海濱活動，無須戴口罩，惟應隨身攜帶口罩，並應與他人均保持社交距離；上述情形如有人潮聚集或與他人共同工作、活動等無法保持社交距離之場合，仍應戴口罩；另外，主管機關另有規定者，依其規定辦理。
指揮中心指出，仍須關閉場所，包含歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、理容院（觀光理髮、視聽理容）等。
指揮中心提醒，除上述例外情形外，外出仍應全程佩戴口罩、實聯制、保持安全社交距離；營業場所及公共場域仍應執行人流控管或總量管制；集會活動人數上限亦維持原有規定。
指揮中心將持續觀察疫情態勢，適度放寬管制措施，強化邊境監測及防疫作為。籲請民眾應落實個人防護措施，主動積極配合各項防疫措施，以兼顧防疫與生活品質。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。