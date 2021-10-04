明起開放敬酒但仍要口罩！陳宗彥：有其他方式可表達感謝
中央流行疫情指揮中心今（4）宣布，明起至18日維持二級警戒，但開放餐飲內用相關規定，另也開放在席宴間敬酒。針對民眾敬酒是否要配戴口罩，指揮中心副指揮官陳宗彥今說明，規定就是離開座位要戴口罩；至於選舉時的敬酒，由於公職人員是民眾的表率，請公職人員多多配合防疫措施。
記者賴志昶／台北報導
2021-10-04 14:53:02
明起餐飲部分將放寬防措施，指揮中心說明，內用不限隔板或1.5公尺間距，宴席開放離桌進行敬酒（茶）等社交互動，同時放寬桌菜、自助式餐廳取菜方式；超商方面，茶葉蛋、關東煮等熟食不限由工作人員服務方式販售；最後，電視主播製播新聞如能與其他工作人員均保持適當社交距離，得於正式拍攝時不戴口罩。
陳宗彥表示，在餐廳內用時，離開座位就是要戴口罩，不論是取餐或是做其他行為；至於敬酒方面，致意的方式有很多種，相信有其他方式可以去表達對大家的感謝。
另外，針對未來選舉期間，選舉人是否仍逐桌敬酒？陳宗彥指出，選舉是在明年年底，不過公職人員是社會表率，是否要遵守相關防疫措施，需要公職人員自己去評斷，畢竟公職人員對於防疫相關措施的執行，會成為民眾的表率，還是請公職人員多多配合指揮中心相關防疫措施。
※【NOWnews 今日新聞
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