我國將買默克新冠口服藥？羅一鈞證實：積極洽購中

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至於口服中藥「清冠一號」，羅一鈞說明，此藥去年就開始使用在臨床上，從現有資料來看，對Delta等變種病毒有一定功效，但這部分還是需要其他資料驗證，指揮中心會會再請衛福部中醫藥司詳細評估跟研議。
另外，針對美國默克藥廠推出COVID-19口服藥，羅一鈞表示，指揮中心於5、6月時，就有看到相關二期臨床資料，顯示口服藥的效果不錯，所以也有透過與藥廠的面對面對談進行討論，看是否能在台灣進行三期臨床，現在看到此藥物好的報告出來後，我方也樂觀其成。
羅一鈞認為，每種治療的藥物都有其藥效與特色，而口服藥對於降低新冠的重症與死亡風險，會比針劑來的更方便與普及，也讓病人可以不用跑醫院注射，在家裡就能用口服藥治療，對於COVID-19的後續醫療照顧可能重要影響。
對於默克口服藥的採購，羅一鈞表示，指揮中心正積極在進行採購與評估，如有最新消息，會再對外進行說明。
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