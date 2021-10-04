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我國將買默克新冠口服藥？羅一鈞證實：積極洽購中

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-10-04 15:23:37

日前有媒體報導，口服中藥「清冠一號」臨床試驗發現，COVOD-19病毒變異株有效果；另外，國外藥廠默克也傳出，開發出新的COVOD-19口服藥。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（4）回應，不管是中草藥或是西藥，指揮中心都會謹慎評估；另針對默克口服藥，目前指揮中心也正積極洽購當中。

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羅一鈞指出，針對治療COVID-19的藥物，不管是中草藥或是西藥，指揮中心都會謹慎評估，尤其不管是藥物與疫苗，都是生活趨於正常化很重要的依據。

至於口服中藥「清冠一號」，羅一鈞說明，此藥去年就開始使用在臨床上，從現有資料來看，對Delta等變種病毒有一定功效，但這部分還是需要其他資料驗證，指揮中心會會再請衛福部中醫藥司詳細評估跟研議。

另外，針對美國默克藥廠推出COVID-19口服藥，羅一鈞表示，指揮中心於5、6月時，就有看到相關二期臨床資料，顯示口服藥的效果不錯，所以也有透過與藥廠的面對面對談進行討論，看是否能在台灣進行三期臨床，現在看到此藥物好的報告出來後，我方也樂觀其成。

羅一鈞認為，每種治療的藥物都有其藥效與特色，而口服藥對於降低新冠的重症與死亡風險，會比針劑來的更方便與普及，也讓病人可以不用跑醫院注射，在家裡就能用口服藥治療，對於COVID-19的後續醫療照顧可能重要影響。

對於默克口服藥的採購，羅一鈞表示，指揮中心正積極在進行採購與評估，如有最新消息，會再對外進行說明。

▲10月4日全台新增確診＋０、死亡＋1。（圖/NOWnews製表）
▲10月4日全台新增確診＋０、死亡＋1。（圖/NOWnews製表）
▲10月4日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
▲10月4日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
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