第11期疫苗開放AZ第二劑、BNT　15日起正式開打

符合資格對象包含7月22日(含)前已接種AZ第一劑之55歲至18歲民眾，即1966/1/1至2003/10/15前出生，預約接種第二劑AZ疫苗；7月30日前已接種AZ第一劑之56歲以上民眾，即1965/12/31前出生，預約接種第二劑AZ疫苗；10月6日前意願登記選擇BNT疫苗民眾之下列對象，接種第一劑：47歲以上民眾，即1974/12/31前出生、22-12歲民眾，即1999/1/1至2009/10/15間出生、18歲以上第9類對象，即2003/12/31前出生。
意願登記截止時間即日起至10月6日中午12時止；預約時間10月11日上午10時至10月13日中午12時止。施打期間10月15日至10月21日。
指揮中心說明，針對滿12歲至17歲(含)學生/青少年，請家長(監護人或關係人)於預約接種當日陪同學生/青少年至選擇之合約醫療院所或接種站，於現場簽署接種評估及意願書，完成COVID-19疫苗接種。此外，符合上述資格如為已經意願登記過且無取消者(不需區分第一劑或第二劑)，則不用再登記意願；但如為未曾於預約平臺意願登記對象，請於10月6日中午12時前登入預約平臺完成登記意願，並於開放預約期間進行預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。
指揮中心提醒，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。