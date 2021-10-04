第五批27萬劑BNT今上午抵台！累計已到貨332萬劑
中央流行疫情指揮中心今(4)日表示，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第五批BNT疫苗27萬劑，已於今日上午順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。
記者賴志昶／台北報導
2021-10-04 14:08:35｜2021-10-04 14:40:59
指揮中心說明，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1,500萬劑，目前共計到貨332萬劑，分別為首批於9月2日93萬劑、第二批9月9日91萬劑、第三批9月30日54萬劑、第四批10月1日67萬劑，以及本批27萬劑。本批疫苗效期至2022年2月10日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。
對於台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會三間企業和民間團體積極協助，提供更多的疫苗讓民眾接種，加速提升臺灣疫苗覆蓋率，指揮中心再次表達由衷的謝意。
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