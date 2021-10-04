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恆大港股停牌衝擊　台股終場大跌162.54點、收16408.35點

▲受到恆大港股無預警停牌衝擊，台股今（4）日收盤162.54點、收在16408.35點，跌幅近1%。（圖／NOWnews資料照）
▲受到恆大港股無預警停牌衝擊，台股今（4）日收盤162.54點、收在16408.35點，跌幅近1%。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2021-10-04 14:21:45

美股收紅，台股今（4）日則是開高走低，盤中一度上漲逾百點，重回16600點，隨後傳出恆大集團在港股無預警停牌衝擊，賣壓湧現，台股由紅翻黑，更一度失守16400點，下探16380.06點，大跌190.83點。雖然之後台股跌幅收斂，並守在16400點之上，但終場仍大跌162.54點，收在16408.35點，跌幅0.98%，成交量2995.4億元，航運股跌逾7%，其中貨櫃三雄股價更跌停作收。

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美股10月1日收紅， 其中道瓊工業指數終場上漲482.54點，漲1.43%，收在34326.46點；標普500指數上漲49.5點，漲幅1.15%，收在4357.04點；那斯達克指數上漲118.12點，漲0.82%，收在14566.7點；費城半導體指數上漲3.088點，漲幅0.09%，收在3261.182點。

台股今日則是開高走低，以16600.52點、上漲29.63點開出後，漲幅一度擴大逾百點，觸及16680.29點，上漲109.4點，但隨後賣壓湧現，台積電和鴻海翻黑、聯發科漲幅收斂、日月光投控急殺，貨運三雄長榮、萬海和陽明急挫，台股由紅翻黑，加上陷入財務危機的中國房地產巨擘恆大集團，在香港股市無預警停牌，而且原因未明，恆生指數一度下跌超過600點，台股跌幅擴大，更一度失守16400點，下探16380.06點，大跌190.83點，終場仍跌了162.54點，勉強守住16400點。

就類股表現來看，今日電子、傳產及金融股齊挫，其中航運股跌最重，收盤下跌7.37%，造紙類股也跌了3.38%，電子零組件、電器電纜、鋼鐵、生技醫療收盤跌幅也都超過2%，橡膠、玻璃陶瓷也跌幅也有1%以上，半導體則跌了0.74%，倒是觀光逆勢漲1.78%，食品、化工、油電燃氣股也收紅。

就個股表現來看，航運股的貨櫃三雄長榮、萬海及陽明股價都跌停作收，而電子權值股的台積電收572元、跌0.35%，聯電則跌2.88%，台達電及日月光也都有2%以上跌幅，鴻海及大立光則平盤作收，倒是聯發科逆勢收紅、漲0.79%，華碩也漲逾1%。

另外，美國藥廠默沙東（Merck & Co）宣布新冠肺炎口服藥臨床試驗結果，稱可讓住院或死亡風險減半，激勵默沙東股價勁揚，台股疫苗族群重挫，其中高端疫苗股價今日跌停作收，股價收在250.5元。​​​

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