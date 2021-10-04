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斷開采子6個月！邱鋒澤自爆「想在月球求婚」

▲邱鋒澤（中）自爆想在月球上求婚。（圖／滾石提供）
▲邱鋒澤（中）自爆想在月球上求婚。（圖／滾石提供）

記者吳雨婕/台北報導

2021-10-04 15:35:37

五堅情由陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、小賴、婁峻碩組成，他們原本預計要在8月底、10月16日分別於高雄巨蛋、台北小巨蛋舉辦演唱會，無奈因為疫情影響而延期。而他們於今（4）日舉辦記者會，宣布演唱會改以線上開唱方式進行，將在12月4日舉行「五堅情 Moon Landing Experience 5G 線上試航互動音樂會」。邱鋒澤在記者會上，竟然自爆：「想在月球上求婚。」令人猜測是否準備好迎接新戀情。

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在記者會上他們5個抽到許下的願望，其中邱鋒澤抽到「在月球上找到另一半」，更直言其實想在月球上求婚，讓人不免聯想到先前他與采子的戀情，因為女方劈腿而告終，是否已經準備好開始新戀情，對此他受訪時開玩笑表示：「隨時都準備好了。」但隨即解釋，目前對感情的態度還是一切順其自然。

▲邱鋒澤（右）與采子（左）先前常在IG上秀出好感情，沒想到卻慘遭劈腿。（圖／翻攝邱鋒澤IG）
▲邱鋒澤（右）與采子（左）先前常在IG上秀出好感情，沒想到卻慘遭劈腿。（圖／翻攝邱鋒澤IG）
▲由陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、小賴、婁峻碩組成的五堅情，將舉辦線上演唱會。（圖／滾石提供）
▲邱鋒澤（中）抽到寫著「在月球上找到另一半」的牌子。（圖／滾石提供）
邱鋒澤也提到當初對戀情低調，其實只是希望外界能更關注在作品上，他也很感激在前段戀情曝光後，許多粉絲給予他鼓勵，「看到留言很窩心，我們做的事情雖然是工作，但私生活也很重要，所以我希望能在各個領域都做到最好。」

由於邱鋒澤表示想在月球求婚，而陳零九、婁峻碩都穩定交往中，因此開啟結婚話題，小賴笑說也許5個人未來會在五堅情的演唱會上輪流求婚，讓全場笑翻。他們被問到誰會是5個人當中最早結婚的？婁峻碩立刻回應：「我覺得是零九，因為年紀適合。」再次引起全場笑聲。

▲由陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、小賴、婁峻碩組成的五堅情，將舉辦線上演唱會。（圖／滾石提供）
▲由小賴（左起）、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉組成的五堅情，將舉辦線上演唱會。（圖／滾石提供）

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