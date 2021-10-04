岸田文雄當選日本首相 總統府：盼善的循環深化台日關係
日本今（4）日召開臨時國會，選出自由民主黨新任總裁岸田文雄眾議員為第100任首相。總統府祝賀岸田文雄當選首相，期盼「善的循環」展現在各項領域，持續深化台日合作夥伴關係。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-04 14:39:25｜2021-10-04 14:40:03
總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統代表我國政府與人民，對岸田首相表達誠摯祝賀，亦祝福岸田首相所領導的日本新政府，順利推動各項國政，國家發展昌盛。張惇涵指出，我國與日本往來交流密切、友誼真摯堅定。兩國人民長年所建立的互相協助情誼，在面對全球疫情挑戰之際，台日相互扶持、互相協助，充分展現民主夥伴間的「善的循環」。不但促進台日堅定友誼的持續深化，也成為國際社會攜手抗疫的合作典範。
外交部也對岸田文雄當選首相表達誠摯祝賀。外交部指出，台日共享自由、民主、法治、人權與市場經濟等核心價值；在國際方面，兩國都愛好和平，也共同支持自由開放的印太地區及以規則為基礎的國際秩序，日本也支持台灣的國際參與，並重視台海情勢的和平穩定。我國政府期盼在既有的良好基礎上，與岸田首相所帶領的新政府，持續深化台日全方位友好實質合作關係，共同促進印太區域的和平、穩定與繁榮。