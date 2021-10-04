岸田文雄通過國會指名　日本第100任首相正式上台

日本前首相菅義偉於今日（4日）早上進行總辭職，日本參眾兩院於同日下午召開臨時國會，進行日本首相指名選舉，新任自民黨總裁選舉岸田文雄獲得半數議員指名，成為日本第100任首相。岸田的內閣名單將於下午正式公佈，並於4日晚間接受日本天皇的親任儀式之後，新任內閣將正式上路。
要聞國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-10-04 14:27:07｜2021-10-04 14:27:17
綜合日媒報導，日本內閣於今日上午舉行臨時內閣會議，同時菅義偉宣布辭職，在職天數為384天。菅內閣總辭之後，日本參眾兩院也於同一天進行首相指名選舉，岸田文雄在自民黨以及公民黨的支持下，正式成為日本第100任首相。
岸田目前已經進入首相官邸，與聯合執政的公明黨代表山口那津男會談，並著手進行組閣，經過在皇居舉行的首相任命儀式和閣員認證儀式後，新內閣將於4日晚間正式上路。
岸田預計會於晚間召開首相就任記者會，說明今後的政府施行政策的基本方針。岸田也將舉行內閣記者會，岸田新內閣當中，有13人首次入閣，女性佔3人，外相茂木敏充以及防衛相岸信夫均留任。其中令國際關注的是，為因應美中對立等國際秩序變化，新設立的經濟安全保障事務大臣，目前傳出將由黨內派閥二階派的小林鷹之擔任。
由於眾議院任期到10月21日，雖然岸田才剛就任第100任首相，但在上台之後將會面臨眾議院改選，目前傳出岸田將於14日解散國會，並於19日進行眾院選舉公告，31日進行投開票。新國會產生之後，也將進行第101任首相指名，只要自民黨繼續取得過半席次，岸田仍將以執政黨總裁身份，成為第101任首相。