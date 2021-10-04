台中捷運捷粉回饋金開領 最高領回689元

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自疫情警戒降為二級後，台中捷運綠線運量逐月上升，9月加上學生族群回流，平均日運量達1萬6336人次，較8月平均日運量1萬1688人次成長40％。台中捷運也持續加強服務，滿足各族群需求，中捷公司表示，為因應國慶連假疏運及高鐵末班車旅客轉乘需求，將自10月9日凌晨起恢復每日0時15分由捷運高鐵臺中站開往北屯總站的加班車。
另為了鼓勵民眾多搭乘捷運，台中捷運自9月1日推出「捷粉回饋專案」，每月只要搭乘40次以上即可享現金回饋，搭越多回饋越多。中捷公司表示，捷粉回饋專案依每月累積搭乘次數分為3個回饋等級，40至49次之「銅粉」次月回饋搭乘金額的20％；50至59次之「銀粉」次月回饋25％；60次以上的「金鑽粉」次月回饋30％。
根據中捷公司統計，9月共載運旅客約49萬人次，其中搭乘40次以上之捷粉佔8.4％；而在捷粉中，銅粉佔90％、銀粉佔8％，回饋最高的金鑽粉佔2％。
金鑽粉中享最高回饋金之旅客累積搭乘金額2295元，享回饋金689元，因其主要在上下午通學時間搭乘，往返於文心櫻花站－烏日站間，中捷公司推測該名金鑽粉應為學生，並歡迎捷運沿線學校之學生多搭捷運，既可享舒適、便捷服務，還可領捷粉回饋金，同時提醒捷粉，10月4日6時起，可至車站票卡查詢機或加值售票機持卡感應，享領9月份回饋金。
中捷公司提醒旅客，持電子票證搭乘捷運，且支付票價成功之搭乘次數與搭乘金額，才可納入捷粉回饋專案，公司為提供捷運與台鐵間轉乘便利性，開放民眾於大慶站刷卡5分鐘內同站進出免扣費用，因非屬搭乘捷運行為故不納入捷粉回饋統計，公司日前從系統後台資料查到有民眾短時間內密集在大慶站同站進出，已於車站現場勸導，請旅客依實際轉乘需求善用服務，切勿濫用，感謝大家支持台中捷運。