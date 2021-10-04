台中捷運捷粉回饋金開領 最高領回689元

高中職以下學校開學後，帶動台中捷運綠線運量大幅成長， 9 月平均日運量 1 萬 6336 人次，較 8 月成長 40 ％。另外，台中捷運公司 9 月 1 日起推出「捷粉回饋專案」，旅客搭車就能賺現金，其中有名「金鑽粉」回饋金高達 689 元，中捷公司推測這名捷粉可能是學生，並提醒所有捷粉們，今 (4) 日 6 時起至車站的票卡查詢機或加值售票機靠卡，即可領 9 月份回饋金。

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自疫情警戒降為二級後，台中捷運綠線運量逐月上升， 9 月加上學生族群回流，平均日運量達 1 萬 6336 人次，較 8 月平均日運量 1 萬 1688 人次成長 40 ％。台中捷運也持續加強服務，滿足各族群需求，中捷公司表示，為因應國慶連假疏運及高鐵末班車旅客轉乘需求，將自 10 月 9 日凌晨起恢復每日 0 時 15 分由捷運高鐵臺中站開往北屯總站的加班車。

另為了鼓勵民眾多搭乘捷運，台中捷運自 9 月 1 日推出「捷粉回饋專案」，每月只要搭乘 40 次以上即可享現金回饋，搭越多回饋越多。中捷公司表示，捷粉回饋專案依每月累積搭乘次數分為 3 個回饋等級， 40 至 49 次之「銅粉」次月回饋搭乘金額的 20 ％； 50 至 59 次之「銀粉」次月回饋 25 ％； 60 次以上的「金鑽粉」次月回饋 30 ％。

根據中捷公司統計， 9 月共載運旅客約 49 萬人次，其中搭乘 40 次以上之捷粉佔 8.4 ％；而在捷粉中，銅粉佔 90 ％、銀粉佔 8 ％，回饋最高的金鑽粉佔 2 ％。

金鑽粉中享最高回饋金之旅客累積搭乘金額 2295 元，享回饋金 689 元，因其主要在上下午通學時間搭乘，往返於文心櫻花站－烏日站間，中捷公司推測該名金鑽粉應為學生，並歡迎捷運沿線學校之學生多搭捷運，既可享舒適、便捷服務，還可領捷粉回饋金，同時提醒捷粉， 10 月 4 日 6 時起，可至車站票卡查詢機或加值售票機持卡感應，享領 9 月份回饋金。