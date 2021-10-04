國慶影片出包！蔡壁如批外交部：愛台灣卻不知道玉山

外交部製作13種語言版本的「2021，台灣有你」國慶影片，影片開頭標明的「玉山主峰」空拍畫面，卻被登山愛好者發現誤植瑞士阿彭策山畫面。台灣民眾黨立委蔡壁如質疑，製作影片的阿賴耶公司2018年成立後連續3年拿到外交部的限制性標案，並質疑外交部口口聲聲說愛台灣，為什麼連我們的「護國神山」都可以搞錯？
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-04 15:36:33｜2021-10-04 15:38:01
蔡壁如質疑，資本額百萬元的阿賴耶公司2018年10月4日才設立登記，卻連續3年拿到外交部的標案。而且都是限制性標案，且該公司投標此案的原始投標價為147萬，決標跟底價金額也恰好都是147萬。「是不是特定圖利廠商？這家公司是誰的好朋友？」
蔡壁如也質疑，整個外交部難道不知道玉山長什麼樣嗎？「口口聲聲愛台灣，為什麼連我們的護國神山都可以搞錯？嘴吧說得漂亮，身體很誠實？」說要愛台灣、守護台灣的民進黨啊，怎麼執政之後，一切都變了呢？
蔡壁如表示，「現在什麼都外包，什麼都出包！」五倍券、疫苗預約登記平台也是外包，也是大當機，更嚴重的是教育部學習歷程檔案遺失，也被說是外包廠商的錯，太多的例子讓她懷疑中間是不是有私相授受的情形？說好的公開透明呢？民眾的權益在哪裡？國家的名聲在哪裡？