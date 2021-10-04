潘朵拉文件揭俄總統情婦摩納哥置產 傳聞私生女為網紅
國際調查記者聯盟(ICIJ)近日公開的「潘朵拉文件」(Pandora Papers)，涉及全球政要及富豪，利用離岸公司隱瞞財富、避稅等內幕，其中就有俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)及其親信在摩納哥隱藏資產的消息，甚至包含被認為與蒲亭「關係密切」的女子克里沃諾吉赫(Svetlana Krivonogikh)。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-04 14:57:51
綜合外媒報導，「潘朵拉文件」與ICIJ近年揭露的一連串調查報告，就有如俄羅斯娃娃一般，揭露一層層各國權貴的權力與金錢遊戲。2003年9月，摩納哥蒙地卡羅豪華賭場附近的一座4層樓豪宅，被透過英屬維京群島托爾托拉島的離岸公司，以310萬美元的價格易手，而當時年僅才28歲的克里沃諾吉赫便是豪宅的持有人。
克里沃諾吉赫與蒲亭同樣來自聖彼得堡，出身普通家庭，還曾擔任清潔工貼補家計，原與上流社會扯不上邊，直到1990年代遇上「貴人」蒲亭，人生開始有了轉變，不但是蒲亭成為俄國總統之前的「紅粉知己」，甚至還在2003年3月，生下1名被懷疑是蒲亭私生女的嬰孩，路易莎．羅佐娃(Luiza Rozova)。
克里沃諾吉赫與蒲亭的緋聞，原本只是坊間流傳的八卦，但在ICIJ聯手《華盛頓郵報》的交叉比對後，卻發現克里沃諾吉赫在2003年生下女嬰後不久，就突然透過多個離岸金融帳戶，取得了包含摩納哥豪宅、遊艇在內的鉅額資產，也在聖彼得堡擁有了自己的高級公寓，而這些轉帳管道及空殼公司，則與蒲亭其他幕僚的密帳有所牽連。
至於被傳為蒲亭私生女的路易莎，今年剛滿18歲，是一名DJ兼服裝設計師，在Instagram擁有超過8萬粉絲追蹤。雖然她與蒲亭的關係從未被正面證實，但她也曾在接受雜誌專訪時透露，自己可能跟年輕的蒲亭十分相似。