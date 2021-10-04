台南藝術節本週五登場　金曲大咖雲集要「唱秋台南」

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黃偉哲表示，疫情持續趨緩，南市府已規劃一系列的藝文活動，要讓市民釋放防疫期間鬱悶的心情。接下來的時間台南週週有活動，一路精彩到年底，再配合振興5倍券、台南購物節等消費活動，歡迎大家來台南遊玩兼振興經濟，不但好玩、好看、好逛、好買，還可以抽房子、抽車子，將2021年的苦悶一掃而光，劃下完美句點。
台南藝術節今年邁入第10屆，以「寄藝迴聲」為主題，規劃「迴望時空」、「藝意聲動」及「藝氣加映」3大單元，共計25檔節目，39場次演出，並延續城市舞臺概念，一系列精彩活動將於10月8日至11月14日在台南各區演出。多個傳統藝陣與當代表演團體跨界合作的《刈香傳藝．陣有藝思》將於10月8日、9日晚間7:30將在永華市政中心西側廣場演出，運用現代舞台效果呈現藝陣演出魅力。台南市藝文氣息鼎盛、遍地開花，歡迎國人來台南感受為期1個多月的藝術饗宴。
「南瀛之光．唱秋台南」演唱會將於10月10日19:00-21:30舉行，地點在台南市政府永華市政中心西側廣場，將邀請台南之光──2021金曲獎華語歌王杜振熙（蛋堡）、金曲歌后曹雅雯返鄉開唱。今天曹雅雯也驚喜現身記者會，現場演唱一小段，迎來如雷掌聲。此外還有金曲獎最佳重唱組合動力火車、閻奕格(格格)、九澤CP（陳零九、邱鋒澤）等人氣歌手帶來精采演出。
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