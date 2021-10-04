台南藝術節本週五登場　金曲大咖雲集要「唱秋台南」

2021 台南藝術節本周五開跑，多場藝文活動輪番上陣 至 11 月1 4 日結束。台南市長黃偉哲今（ 4 ）日公布相關系列活動「南瀛之光．唱秋台南」演唱會卡司，神秘嘉賓記者會中更驚喜現身，台南市府對疫情警戒降級以來的大型藝文展演及首場實體演唱會已做好萬全準備，要讓民眾周周精彩有感。

我是廣告 請繼續往下閱讀

黃偉哲表示，疫情持續趨緩，南市府已規劃一系列的藝文活動，要讓市民釋放防疫期間鬱悶的心情。接下來的時間台南週週有活動，一路精彩到年底，再配合振興 5 倍券、台南購物節等消費活動，歡迎大家來台南遊玩兼振興經濟，不但好玩、好看、好逛、好買，還可以抽房子、抽車子，將 2021年的苦悶一掃而光 ，劃下完美句點。

台南藝術節今年邁入第 10 屆，以「寄藝迴聲」為主題，規劃「迴望時空」、「藝意聲動」及「藝氣加映」 3 大單元，共計 25 檔節目， 39 場次演出，並延續城市舞臺概念，一系列精彩活動將於 10 月 8 日至 11 月 14 日在台南各區演出。多個傳統藝陣與當代表演團體跨界合作的《刈香傳藝．陣有藝思》將於 10 月 8 日、 9 日晚間7 :30 將在永華市政中心西側廣場演出，運用現代舞台效果呈現藝陣演出魅力。台南市藝文氣息鼎盛、遍地開花，歡迎國人來台南感受為期 1 個多月的藝術饗宴。

「南瀛之光．唱秋台南」演唱會將於 10 月 10 日 19:00-21:30 舉行，地點在台南市政府永華市政中心西側廣場，將邀請台南之光── 2021 金曲獎華語歌王杜振熙（蛋堡）、金曲歌后曹雅雯返鄉開唱。今天曹雅雯也驚喜現身記者會，現場演唱一小段，迎來如雷掌聲。此外還有金曲獎最佳重唱組合動力火車、閻奕格 ( 格格 ) 、九澤 CP （陳零九、邱鋒澤）等人氣歌手帶來精采演出。

▲台南市長黃偉哲與歌后曹雅雯、文化局局長葉澤山(左一)及地方民代歡迎大家一起來「唱秋台南」（圖／記者林怡孜攝，2021,10,04）