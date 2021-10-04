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台南藝術節本週五登場　金曲大咖雲集要「唱秋台南」

▲金曲歌后曹雅雯也是台南仁德子弟，她笑說上次有回台南與家人過中秋節，這次很高興又可以在台南與大家相見（圖／記者林怡孜攝，2021,10,04）
▲金曲歌后曹雅雯也是台南仁德子弟，她笑說上次有回台南與家人過中秋節，這次很高興又可以在台南與大家相見（圖／記者林怡孜攝，2021,10,04）

記者林怡孜/台南報導

2021-10-04 15:37:35

2021台南藝術節本周五開跑，多場藝文活動輪番上陣11月14日結束。台南市長黃偉哲今（4）日公布相關系列活動「南瀛之光．唱秋台南」演唱會卡司，神秘嘉賓記者會中更驚喜現身，台南市府對疫情警戒降級以來的大型藝文展演及首場實體演唱會已做好萬全準備，要讓民眾周周精彩有感。

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黃偉哲表示，疫情持續趨緩，南市府已規劃一系列的藝文活動，要讓市民釋放防疫期間鬱悶的心情。接下來的時間台南週週有活動，一路精彩到年底，再配合振興5倍券、台南購物節等消費活動，歡迎大家來台南遊玩兼振興經濟，不但好玩、好看、好逛、好買，還可以抽房子、抽車子，將2021年的苦悶一掃而光，劃下完美句點。


台南藝術節今年邁入第10屆，以「寄藝迴聲」為主題，規劃「迴望時空」、「藝意聲動」及「藝氣加映」3大單元，共計25檔節目，39場次演出，並延續城市舞臺概念，一系列精彩活動將於108日至1114日在台南各區演出。多個傳統藝陣與當代表演團體跨界合作的《刈香傳藝．陣有藝思》將於108日、9日晚間7:30將在永華市政中心西側廣場演出，運用現代舞台效果呈現藝陣演出魅力。台南市藝文氣息鼎盛、遍地開花，歡迎國人來台南感受為期1個多月的藝術饗宴。


「南瀛之光．唱秋台南」演唱會將於101019:00-21:30舉行，地點在台南市政府永華市政中心西側廣場，將邀請台南之光──2021金曲獎華語歌王杜振熙（蛋堡）、金曲歌后曹雅雯返鄉開唱。今天曹雅雯也驚喜現身記者會，現場演唱一小段，迎來如雷掌聲。此外還有金曲獎最佳重唱組合動力火車、閻奕格(格格)、九澤CP（陳零九、邱鋒澤）等人氣歌手帶來精采演出。

▲台南市長黃偉哲與歌后曹雅雯、文化局局長葉澤山(左一)及地方民代歡迎大家一起來「唱秋台南」（圖／記者林怡孜攝，2021,10,04）
▲台南市長黃偉哲與歌后曹雅雯、文化局局長葉澤山(左一)及地方民代歡迎大家一起來「唱秋台南」（圖／記者林怡孜攝，2021,10,04）
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節目資訊：https://tnaf.tainan.gov.tw/ （官網）https://www.facebook.com/ArtsTainan.TNAF （臉書）

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