COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

奪金鐘女配上台哽咽　簡嫚書淚曝原因：媽媽已離開人世

▲簡嫚書媽媽於7月離開人世。（圖／簡嫚書IG）
▲簡嫚書媽媽於7月離開人世。（圖／簡嫚書IG）

娛樂中心/綜合報導

2021-10-04 16:01:15

女星簡嫚書擁有水汪大眼，長相甜美，演過許多膾炙人口的戲劇，近日還靠著《她們創業的那些鳥事》林美季一角，成功奪下第56屆金鐘獎最佳女配角獎，今（4）日她在IG上分享自己上台哽咽的原因，透露母親已於7月底離開人世了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲簡嫚書出席金鐘56星光紅毯。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.10.02）
▲簡嫚書出席金鐘56星光紅毯。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.10.02）
簡嫚書入圍金鐘獎戲劇節目女配角獎，該獎項號稱今年死亡之組，有劉品言、黃姵嘉等人入圍，簡嫚書靠著活力十足，個性嬌滴滴的林美季一角成功擊退勁敵。上台領獎說到獻給母親時，還激動哽咽，今日她在IG透露當天哽咽原因，原來，簡嫚書的媽媽7月底因病離世，「雖然我知道她現在逍遙自在，在遠方守護著我與她心愛的家人朋友們，但一想到不會再收到她傳來的任何訊息、聽到她激動興奮的聲音，還是會想哭。」

▲簡嫚書曬出與媽媽合照。（圖／簡嫚書IG）
▲簡嫚書曬出與媽媽合照。（圖／簡嫚書IG）
當時《鳥事》播出時，簡嫚書媽媽身體已不太舒服，不過簡嫚書飾演的角色卻逗樂了她，「她會幫美季出氣罵每一位渣男，然後一直傳訊息問我下一集會演什麼，美季會怎樣⋯我都回她：「不要問，下週就知道了。」簡嫚書表示，媽媽肯定是這個世界上，自己最最死忠的粉絲、超級鐵粉。並透露自己的每個作品，媽媽都看超多遍，比自己看得還多、還認真。

簡嫚書也刻意把該貼文留言功能鎖起來，呼籲粉絲「啊，不必安慰我，我很好喔！」不讓粉絲沉浸在悲傷氛圍，笑說兩個女兒很能幫她找樂子與指派事情做。（編輯：薛羽彤）

▲簡嫚書從小就與媽媽感情好。（圖／簡嫚書IG）
▲簡嫚書從小就與媽媽感情好。（圖／簡嫚書IG）

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀