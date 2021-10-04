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第十輪開放3小時破85.8萬人完成預約！最新預約狀況看這

▲第十輪疫苗預約在今（4）日上午10時開放預約，才過3小時就已突破85.8萬人完成預約。（圖／亞東醫院提供）
▲第十輪疫苗預約在今（4）日上午10時開放預約，才過3小時就已突破85.8萬人完成預約。（圖／亞東醫院提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-10-04 16:04:04

指揮中心宣布，第10輪疫苗施打將提供AZ、高端疫苗第二劑以及BNT第一劑，並在今（4）日上午10時開放預約、5日16時截止。根據最新統計，截至13時，在AZ疫苗預約部分，已有61萬5836人完成預約、高端有3萬9989人完成預約，BNT疫苗則有20萬2225人完成預約。

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指揮中心開放在7月22日前已接種第1劑AZ疫苗、間隔滿10周以上的64歲至50歲民眾以及9月8日前打過第1劑高端、間隔滿4周以上的民眾與9月29日前意願登記打BNT疫苗首劑64歲以上或18至63歲的第9類對象、18至22歲這三大族群，自今日上午10時至5日下午16時可在意願平台上做預約登記。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，今日上午10時平台一開放確實因流量過大有塞車情形，不過大概在30分鐘後就有比較順創，截至13時止，在第十期AZ疫苗預約狀況，符合預約資格共有88萬3927人，已完成預約人數為61萬5836人；高端疫苗預約狀況部分，符合預約資格共15萬8866人，已完成預約人數：3萬9989人；第十期BNT疫苗預約狀況，則為符合預約資格共有39萬6259人，已完成預約人數為20萬2225人。

若看意願登記狀況，自9月29日起意願登記狀況，同樣截至今日13時，全國意願登記完成總人數有1413萬9873人。其中登記時已完成2劑無法登記疫苗種類有3794人、意願登記BNT疫苗總計有426萬1300人。

而根據實際接種狀況的統計，指揮中心表示，10月2日至10月3日苗接種 23萬1668 劑，其中AZ疫苗接種 6084 劑，莫德納接種 9萬7919 劑，高端疫苗接種10萬6067 劑，BNT疫苗接種 2萬1598劑。

截至目前為止，累計接種 1655萬8959 劑，其中AZ疫苗接種 934萬8205 劑，莫德納疫苗接種 437萬5490 劑，高端疫苗接種 121萬9205 劑，BNT疫苗接種 161萬6059劑。指揮中心表示，COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率 57.47 %，劑次人口比 70.61 (劑/每百人)。

▲10月4日全台新增確診＋０、死亡＋1。（圖/NOWnews製表）
▲10月4日全台新增確診＋０、死亡＋1。（圖/NOWnews製表）
▲10月4日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
▲10月4日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
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