第十輪開放3小時破85.8萬人完成預約！最新預約狀況看這

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指揮中心副指揮官陳宗彥表示，今日上午10時平台一開放確實因流量過大有塞車情形，不過大概在30分鐘後就有比較順創，截至13時止，在第十期AZ疫苗預約狀況，符合預約資格共有88萬3927人，已完成預約人數為61萬5836人；高端疫苗預約狀況部分，符合預約資格共15萬8866人，已完成預約人數：3萬9989人；第十期BNT疫苗預約狀況，則為符合預約資格共有39萬6259人，已完成預約人數為20萬2225人。
若看意願登記狀況，自9月29日起意願登記狀況，同樣截至今日13時，全國意願登記完成總人數有1413萬9873人。其中登記時已完成2劑無法登記疫苗種類有3794人、意願登記BNT疫苗總計有426萬1300人。
而根據實際接種狀況的統計，指揮中心表示，10月2日至10月3日苗接種 23萬1668 劑，其中AZ疫苗接種 6084 劑，莫德納接種 9萬7919 劑，高端疫苗接種10萬6067 劑，BNT疫苗接種 2萬1598劑。
截至目前為止，累計接種 1655萬8959 劑，其中AZ疫苗接種 934萬8205 劑，莫德納疫苗接種 437萬5490 劑，高端疫苗接種 121萬9205 劑，BNT疫苗接種 161萬6059劑。指揮中心表示，COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率 57.47 %，劑次人口比 70.61 (劑/每百人)。
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