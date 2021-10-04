疫情趨緩FUN心玩 農村社區拚觀光桌遊、手機尋寶上場
疫情趨緩，秋高氣爽，民眾紛紛出遊，農村社區也摩拳擦掌，做好準備迎接觀光人潮。除旗山區糖廠社區設計出「悠遊糖鄉」、「作伙來落田」、「香蕉囡仔」、「鐵支路」、「蟲蟲危機」等五款系列桌遊外，高雄市寶來人文協會也開發出旅行版實境解謎遊戲「寶來，逗遊包」，解謎遊戲，歡迎大家前來體驗農村的「生活」、「生產」、「生態」之美。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-04 18:30:00
例如透過「悠遊糖鄉」及「鐵支路」兩款桌遊可發掘旗山風土人文與歷史故事；「作伙來落田」及「蟲蟲危機」兩套桌遊則是認識生態保育與友善耕作重要性；以及透過「香蕉囡仔」瞭解旗山的特色農產「香蕉」，進一步認識在地農產，藉此深入體驗農村的「生活」、「生產」、「生態」之美。
至於，高雄市寶來人文協會今年則開發旅行版的實境解謎遊戲「寶來，逗遊包」，解謎遊戲包採用網路線上販售，可供多人同遊，隨包附贈在地商家優惠券。
該款實境解謎遊戲主要是搭配手機線上解題，將私房景點、道地美食、在地小農好物等商家置入關卡設計，讓逗遊包成為隨身導遊，引導玩家踩點尋寶，線上Q版吉祥物帶您樂遊農村，實地探訪各處闖關解謎，足跡踏遍寶來地區。
農業局局長張清榮表示，莫拉克風災後，農業局透過「高雄市110年區域資源整合根留農村計畫」之推動展現高雄地區農村特色，也提供遊客多元的遊憩體驗方式，增加地方經濟收入。