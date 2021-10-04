刻繪百年宜蘭河回憶 宜縣辦「西堤晚眺」陶雕壁畫發表會
1950年代《宜蘭縣志》列為蘭陽十八勝之一的「西堤晚眺」，臨堤攬勝，美不勝收；宜蘭縣政府爭取前瞻的計畫，不影響河川排洪功能的前提下，在宜蘭河畔設置大型的陶雕壁畫作品，展現宜蘭河及宜蘭市舊城文化歷史脈絡，並期望附加有觀光推廣的遊憩效益。
記者陳志仁／宜蘭報導
2021-10-04 16:40:59
宜蘭縣政府指出，透過和彰化師範大學美術系教授陳世強的合作，參考1904年「台灣堡圖-宜蘭」及1945年「美機航照圖」，並對照早期地景樣貌，完成尺寸約為6公尺寬及30公尺長的大型規格陶雕壁畫；作品共6510片陶板組合而成，每片陶板歷經20道工的序，耗時1年製作完成。
宜蘭縣長林姿妙今（4）日邀立法院長游錫堃、中央與地方民代及關心宜蘭文史藝術的朋友，共同見證陶雕壁畫作品的完成；游錫堃表示，歷史結合藝術，〈穿越古今宜蘭河〉是一個成功案例，而工程與藝術結合，更是宜蘭縣政府一直推動的政策，有了藝術，工程才有生命。
宜蘭縣政府說，壁畫內容呈現二十世紀初，宜蘭河中游與宜蘭舊城的記憶圖像，包含當時原住民、漢人、日本人三大族群的歷史際遇，當時的水文、地景、重要廟宇、建築、市集及居民生活情形等；前景以宜蘭城「放水燈」及結頭份「歌仔」作為人物登場，宜蘭舊城是最繁榮，故事最多的地方。
此外，中游沿線經下渡頭、渡船頭、西門渡口等重要集散地，而員山一帶，更可看出各支流分布情形，產業的拓殖與自然生態相映其中；陶雕壁畫藉由藝術的方式，詮釋宜蘭河中游與宜蘭舊城歷史，讓宜蘭河濱公園具備遊憩功能外，更添增文史導覽的效益，為宜蘭留下可貴的藝術文化資產。