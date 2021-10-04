後疫時代搶攻國旅市場 馬祖登台參加旅展拼冬遊商機

看好後疫時代國旅大爆發，連江縣政府跨海到台灣參加旅展，推廣馬祖農特產品及運動觀光，除北竿硬地超馬、莒光定向尋寶趣之外，強力主打秋冬安心遊馬祖，免費送藍眼淚紀念酒，鼓勵遊客快篩就可以登島暢玩、大啖海味！





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馬祖農特產品品項多元，當做伴手禮最能贏得情誼，包括鑫豐水產的海鮮淡菜風味丁角、黃魚風味黑芝麻夾心絲與黃魚風味麻辣切片、馬祖好食的老酒蝦、淡菜煎貝，及依金那的馬祖酥禮盒、紅麴花生酥、魚麵等，不僅用料實在，包裝設計質感極佳，送禮自用兩相宜。





▲馬祖形象館在旅展中最吸睛，各類海島特產及觀光資訊吸引很多消費者參觀選購，豐富觀光資源期待能成為國旅主要選項。（圖／業者提供）

而馬祖酒廠熱銷酒品「情義高粱酒」，瓷瓶以星空為概念，時尚貴氣送禮大方，而新包裝上市的「40度3年陳高軍用戰地迷彩限定版」，擁有濃厚的軍旅元素 ，喚起不少人的當兵情懷，一上市詢問度爆棚。





搶攻台灣國旅市場，連江縣政府以馬祖形象館參加「台北夏季暨秋季聯合旅展」，在為期四天旅展期間，馬祖形象館特別展出產業創新研發伴手禮，包括以高粱酒為基底的「YAHOCHOCO藏芯酒香巧克力」、「KAJU咖酒與咖啡豆」、「高粱啤酒」，還有懿家小酒館的「忍冬金銀花啤酒」、兵宅料理廚房「韓式燒肉口味馬祖魚麵」及、「馬祖ＡＲ電繡明信片」等，獨具馬祖在地風格，產品多樣化深受消費者好評。





本次旅展馬祖為搶攻年輕市場，特別安排網紅(KOC)到現場直播導購，與粉絲線上對話互動，介紹產品玩抽獎，獲得近百位粉絲力挺，擴大整體宣傳效果，為馬祖創造高度的網路聲量！





旅展最後更祭出高粱酒一元競標活動，為現場銷售加溫並回饋消費者，加上「馬祖Yaba，產業起飛」粉絲團按讚贈送限定YABA小鹿筆、滿額贈搖獎機體驗，以及加入林義和工坊LINE@兌換紅糟面膜乙片，目不暇給的獎品讓場內人潮不斷，讓馬祖今年參與旅展表現亮眼，期為冬季旅遊迎來新一波商機，帶動產業經濟活力。





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