富邦奪保卓獎14項殊榮　人壽完善風險控管打造永續品牌

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在風險管理上，富邦人壽建置且精進公司資產內部模型，同步導入氣候變遷風險壓力測試，氣候變遷風險議題在近年來皆受到各國高度關注，亦是主管機關關注的議題。氣候相關財務揭露涉及治理、策略、風險管理、指標與目標等多面向，富邦人壽參酌英國央行的保險業壓力測試報告中關於氣候變遷相關風險之情境分析，並結合既有的內部模型模組，分別以公司資產部位在三種不同氣候情境下，評估氣候變遷的衝擊，及早應對氣候變遷並發展因應策略，勇奪「風險管理專案企畫卓越獎」金質獎。
另一方面，在資訊安全推展作為部分，全面落實資安治理，亦持續強化資安管理及相關人員訓練，獲ISO27001資訊安全管理制度，及BS10012個人資料管理制度認證，贏得「資訊安全推展卓越獎」。
偏鄉癌友往往因交通不便而降低回診意願，影響醫療效果，富邦人壽長期關注「就醫可近性」議題，多年來與台灣癌症基金會合作，執行「銀髮偏鄉 就醫無礙」癌友關懷專案，提供偏鄉60歲以上且就醫距離超過10公里癌友，每人8千元補助，協助克服台灣偏鄉地區經濟弱勢銀髮癌友就醫交通困難問題，迄今已有逾千名癌友受惠，就醫路程超過41萬公里；並透過專業社工訪視，提供癌友與照護者支持。除了投入實質資源解決問題，更發揮企業社會影響力，透過倡議喚起國人對此議題之關懷與援助，榮獲「公益關懷專案企畫卓越獎」肯定。
富邦人壽致力於提供卓越服務，全面從客服便利性與需求面出發，積極推動金融友善服務，如預約臨櫃專人導引、聽語障網路文字交談，將公平待客原則化為客戶有感的實際作為，並導入各項保險科技，優化作業流程，如行動繳費、行動投保、行動保全等，致力專業的品質與效率提升，疫情期間更靈活運用數位保險服務，升級「零接觸」服務，讓客戶能安心、省時地獲得保障。富邦人壽相當重視保戶權益，除了針對員工實施消費者保護方面的教育訓練，並落實保戶資料之保護機制，另外也提供客戶多元化的申訴管道處理消費爭議問題，積極處理客戶申訴案件，提升客戶滿意度，更勇奪「保戶服務卓越獎」。
對於企業永續營運，人才訓練與養成，以及風險管理、資訊安全控管均為關鍵，富邦人壽以「培育系統、教練機制、智能科技、產學合作、法遵教育」五大主軸，結合數位創新科技，榮獲「人才培訓卓越獎」。例如：運用「FBFLi智能業務管理系統」（FBFLi系統），強化業務職能，精進新人養成流程、充實人才供應鏈，業務主管亦能運用FBFLi系統深化教練機制，增強實務動能；面對疫情的衝擊，FBFLi系統亦能協助業務同仁與客戶維持良好互動，提供適時的關懷與協助。此外，富邦人壽持續提升遠距科技的運用，創新數位多元教學模式，推動法遵及各項教育訓練不遺餘力，以落實公司治理。